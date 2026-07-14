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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानJaipur News: जयपुर में बर्थडे पार्टी में खूनी वारदात, युवक की चाकू मारकर हत्या; 8 आरोपी गिरफ्तार

Jaipur News: जयपुर में बर्थडे पार्टी में खूनी वारदात, युवक की चाकू मारकर हत्या; 8 आरोपी गिरफ्तार

Jaipur News In Hindi: जयपुर में बर्थडे पार्टी के दौरान हुए विवाद युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, पुलिस ने इस मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. आगे की कार्रवाई जारी है.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 14 Jul 2026 12:13 PM (IST)
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जयपुर के न्यू आतिश मार्केट स्थित इक्का क्लब में देर रात जन्मदिन की पार्टी खूनी वारदात में बदल गई. तड़के करीब 4 बजे क्लब में हुए विवाद के दौरान 25 साल के अन्नू गुर्जर की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है. हत्या की वारदात में दो ऐसे अपराधी भी शामिल हैं, जो कुछ दिनों पहले जेल से भाग कर बाहर आए थे.

पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि बर्थडे पार्टी भरतपुर की खुली जेल में बंद हार्डकोर बदमाश कुलदीप उर्फ कुल्लू गुर्जर के जन्मदिन की थी. कुल्लू अपने साथियों के साथ जयपुर आया था. पार्टी के दौरान शराब पी गई और डांस चल रहा था. इसी बीच एक युवती को थप्पड़ मारने की बात पर विवाद शुरू हुआ.

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विवाद के बाद चाकू से किया हमला

देखते ही देखते कहासुनी मारपीट में बदल गई और फिर चाकू निकल आए. इस हमले में धौलपुर का रहने वाला अन्नू गुर्जर गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. जानकारी के मुताबिक लड़की को थप्पड़ मृतक अन्नू गुर्जर ने ही मारा था.

मृतक और आरोपी थे दोस्त

बताया जा रहा है कि मृतक और आरोपी पहले से दोस्त थे. वारदात के बाद क्लब में अफरा-तफरी मच गई और कई आरोपी मौके से फरार हो गए. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और क्लब के सीसीटीवी फुटेज, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच शुरू की. 

पुलिस ने 8 आरोपियों को किया गिरफ्तार

डीसीपी साउथ राजर्षि राज वर्मा के निर्देशन में विशेष टीमें बनाई गईं. पुलिस ने अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं, कुलदीप उर्फ कुल्लू गुर्जर को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. कल्लू गुर्जर के साथ ही राजेश गुर्जर भी भरतपुर की जेल में बंद था और वह भी ओपन जेल से फरार होकर आया था.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 14 Jul 2026 12:13 PM (IST)
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