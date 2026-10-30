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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजयपुर वक्फ जमीन घोटाले में नया मोड़, हाईकोर्ट पहुंचा 25 हजार का इनामी

जयपुर वक्फ जमीन घोटाले में नया मोड़, हाईकोर्ट पहुंचा 25 हजार का इनामी

जयपुर में वक्फ की जमीन कब्जाने के मामले में आरोपी अब हाईकोर्ट पहुंचा है, जहां उसने अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई है.आरोपी पर 25 हजार का इनाम घोषित है.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 30 Oct 2026 11:31 AM (IST)
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राजस्थान के पिंक सिटी जयपुर में करोड़ों की वक़्फ़ संपत्तियों को फर्जीवाड़े के जरिए गलत तरीके से बेचे जाने का मामला अब हाईकोर्ट की दहलीज तक पहुंच गया है. हाईकोर्ट इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई करेगा. हाईकोर्ट में याचिका फर्जीवाड़े के मास्टरमाइंड नासिर खान सड़वा की तरफ से दाखिल की गई है.जयपुर पुलिस ने उस पर पचीस हजार रुपए का ईनाम घोषित कर रखा है. 

जिस जामिया तुल हिदाया ट्रस्ट की जमीनों को फर्जीवाड़ा कर बेचा गया है, उसकी तरफ से भी हाईकोर्ट में पक्ष रखे जाने की तैयारी है. ट्रस्ट आरोपी नासिर खान सड़वा की याचिका का विरोध करेगा और अदालत से उसे किसी तरह की राहत नहीं देने की गुहार लगाएगा. ट्रस्ट की तरफ से अदालत को अवमानना आदेश के बारे में भी जानकारी देते हुए कार्रवाई की मांग की जाएगी. मामले की सुनवाई कोर्ट नंबर 11 में जस्टिस अनिल कुमार उपमन की सिंगल बेंच में सीरियल नंबर 130 पर होगी.

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मास्टरमाइंड नासिर खान ने अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की 

वक्फ प्रॉपर्टी के करोड़ों के फर्जीवाड़े के मास्टरमाइंड नासिर खान सड़वा ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर में अग्रिम जमानत पाने के लिए पहले सेशन कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी. सेशन कोर्ट से अर्जी खारिज होने के बाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में पुलिस को 30 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई तक किसी तरह की उत्पीड़नात्मक कार्रवाई नहीं करने को कहा था और साथ ही आरोपी नासिर खान सड़वा को कहा था कि वह पुलिस जांच में पूरी तरह सहयोग करेगा. 

जानकारी के मुताबिक पुलिस ने आरोपी को बयान दर्ज करने के लिए बुलाया लेकिन उसने बीमारी की जानकारी वकील के जरिए देकर पुलिस के पास जाने से मना कर दिया. ट्रस्ट इसे अदालत की अवमानना बताकर शुक्रवार की सुनवाई में कोर्ट को जानकारी देगा और उससे सख्त कार्रवाई की गुहार लगाएगा. मास्टरमाइंड नासिर खान सड़वा ने इससे पहले अदालत में एक अन्य अर्जी दाखिल कर अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द किए जाने की गुहार लगाई थी, लेकिन उसमें उसे फिलहाल कोई राहत नहीं मिल सकी है.

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हाईकोर्ट में सुनवाई पर टिकीं निगाहें 

वक्फ संपत्तियों के करोड़ों के फर्जीवाड़े के मामले में अब सबकी निगाहें शुक्रवार को हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई पर है. माना यह जा रहा है कि हाईकोर्ट इस बहुचर्चित मामले में जांच को लेकर कोई दिशा निर्देश जारी कर सकता है. 

बेशकीमती वक्फ संपत्ति से जुड़ा है मामला 

यह मामला जयपुर के रामगढ़ रोड स्थित जामिया तुल हिदाया ट्रस्ट की बेशकीमती वक्फ संपत्ति से जुड़ा हुआ है. ट्रस्ट के पास अस्सी बीघा से ज्यादा जमीन है. इस ट्रस्ट में मोहम्मद जियाउर रहीम ट्रस्टी के साथ ही यहां संचालित होने वाले मदरसे के वाइस प्रिंसिपल भी थे. आरोप है कि उन्होंने कुछ सालों पहले चोरी छिपे फर्जी कागजात के जरिए जमीन का कारोबार करने वाले नासिर खान सड़वा व अन्य लोगों के साथ मिलकर वक्त संपत्तियों को गलत तरीके से बेचना शुरू कर दिया. ट्रस्ट को इसकी जानकारी तब हुई जब जमीन खरीदने वालों ने वहां निर्माण शुरू किया. 

ट्रस्ट की ओर से केस दर्ज कराने की मांग 

ट्रस्ट ने इस मामले में क्रिमिनल केस दर्ज करने के लिए जयपुर पुलिस में शिकायत की. पुलिस ने केस दर्ज करने से मना किया तो अदालत में गुहार लगाई गई. कोर्ट के दखल पर इस मामले में पिछले साल एक जुलाई को जयपुर के जयसिंहपुरा खोर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया. कोर्ट के दखल पर पुलिस ने केस तो दर्ज कर लिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की. 

मुख्य आरोपी मोहम्मद जियाउर रहीम को गिरफ्तार किया गया, लेकिन वह कुछ ही दिनों में जमानत पर बाहर आ गया. इस मामले में छह लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज हुआ था, जबकि 21 अन्य आरोपियों के नाम भी जांच के दौरान सामने आए.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 30 Oct 2026 11:31 AM (IST)
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