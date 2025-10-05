हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थान'जननायक जनता बनाती है, खुद नहीं बना जा सकता', राहुल गांधी पर मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का तंज

'जननायक जनता बनाती है, खुद नहीं बना जा सकता', राहुल गांधी पर मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का तंज

Rajasthan News: जोधपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री शेखावत ने राहुल गांधी पर तंज कसा. इसके साथ ही उन्होंने कफ सिरप विवाद, बिहार की शिक्षा और संघ की भूमिका पर भी खुलकर बात की.

By : करनपुरी, जोधपुर | Updated at : 05 Oct 2025 02:49 PM (IST)
Preferred Sources

केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने रविवार को अपने जोधपुर निवास पर मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्हें हमेशा जनता ने परिवार के सदस्य की तरह स्नेह दिया है. उन्होंने कहा कि उनके जन्मदिन पर जिस तरह पूरे जोधपुर की जनता ने शुभकामनाएं और आशीर्वाद दिया, वह उनके लिए अमूल्य है.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा जननायक की उपाधि को लेकर पूछे गए सवाल पर शेखावत ने कहा कि जननायक जनता बनाती है, कोई व्यक्ति स्वयं को जननायक घोषित नहीं कर सकता. उन्होंने कहा, जनता ही तय करती है कि कौन जननायक है. कोई भी व्यक्ति खुद को जननायक कहकर नहीं बना सकता. अगर कोई इस तरह का दिखावा करता है तो जनता समय आने पर उसे सबक सिखा देती है.

देश के तीन राज्यों में खांसी की सिरप को बैन किए जाने पर सवाल पूछे जाने पर शेखावत ने कहा कि भारत में दवाओं की गुणवत्ता और मानकों के लिए एक कठोर प्रक्रिया निर्धारित है. उन्होंने कहा, भारत में दवाओं को मानव उपयोग के लिए अनुमति देने से पहले उन्हें सख्त परीक्षणों और मानकों से गुजरना होता है. हमारे स्टैंडर्ड वैश्विक मानकों से भी ज्यादा कठोर हैं. अगर किसी दवा से किसी प्रकार की रासायनिक प्रतिक्रिया या समस्या सामने आती है, तो जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई और जांच होनी चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि सरकार जनता के स्वास्थ्य से जुड़ी किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेगी.

बिहार की शिक्षा से लेकर संघ की भूमिका तक उठाए मुद्दे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार की शिक्षा प्रणाली पर दिए गए बयान का समर्थन करते हुए शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो कहा, वह सत्य है. उन्होंने कहा, बिहार कभी ज्ञान की धरती था, विश्व का अध्ययन केंद्र था. नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय उसकी गौरवशाली पहचान थे. लेकिन पिछले कुछ दशकों में बिहार की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से कमजोर हो गई है. जहां कभी बिहार के विश्वविद्यालय देश के श्रेष्ठ संस्थानों में गिने जाते थे, आज स्थिति चिंताजनक है. शेखावत ने कहा कि एनडीए सरकार आने के बाद सुधार की शुरुआत हुई है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है ताकि बिहार फिर से ज्ञान की भूमि के रूप में अपनी पहचान पा सके.

संघ की विचारधारा और भूमिका पर पूछे गए सवाल के जवाब में शेखावत ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की प्रशंसा करते हुए कहा कि संघ ने राष्ट्र निर्माण की दिशा में अमूल्य योगदान दिया है. उन्होंने कहा कि 1925 में जब देश अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तब परम पूज्य सरसंघचालक जी ने संघ की स्थापना एक संकल्प के साथ की थी. मां भारती को पुनः सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाना. मंत्री ने कहा, “संघ ने व्यक्ति निर्माण से परिवार निर्माण, परिवार निर्माण से समाज निर्माण, और समाज निर्माण से राष्ट्र निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया. आज संघ विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, जहां करोड़ों स्वयंसेवक एक ही दृष्टि, एक ही लक्ष्य और एक ही भावना से राष्ट्रहित में कार्य कर रहे हैं.

राजनीति को सेवा मानने वाला दृष्टिकोण

मंत्री शेखावत ने कहा कि राजनीति का वास्तविक उद्देश्य सेवा है और सेवा का मूल भाव जनता के विश्वास से ही आता है. उन्होंने कहा कि वे इस विश्वास को बनाए रखने और जोधपुर सहित पूरे देश के विकास में योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध हैं. “मेरे लिए राजनीति का अर्थ पद नहीं, सेवा है. जनता ने जो विश्वास दिया है, वह मेरी सबसे बड़ी पूंजी है.

और पढ़ें

About the author करनपुरी, जोधपुर

करनपुरी गोस्वामी ABP NEWS की डिजिटल टीम के साथ बतौर रिपोर्टर जुड़े हुई हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 12 साल का अनुभव है और पिछले 10 सालों से वे एबीपी के साथ जुड़े हुए हैं. राजस्थान के जोधपुर संभाग से जुड़ी हर खबर पर इनकी नजर रहती है. इससे पहले करनपुरी इंडिया टीवी के साथ भी काम कर चुके हैं.
Read
Published at : 05 Oct 2025 02:49 PM (IST)
Tags :
Gajendra Singh Shekhawat RSS RAHUL GANDHI Rahul Gandhi Criticism
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'भारत अपने फाइटर जेट्स के मलबे के नीचे दब जाएगा', पाकिस्तान के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ का घटिया बयान
'भारत अपने फाइटर जेट्स के मलबे के नीचे दब जाएगा', PAK के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ का घटिया बयान
महाराष्ट्र
'ये तेरे अब्बा का पाकिस्तान नहीं है', गरबे के दौरान अंडा फेंकने पर भड़के मंत्री नितेश राणे
'ये तेरे अब्बा का पाकिस्तान नहीं है', गरबे के दौरान अंडा फेंकने पर भड़के मंत्री नितेश राणे
क्रिकेट
'रोहित शर्मा ने 16 साल दिए लेकिन हम...', पूर्व क्रिकेटर ने शुभमन गिल को कप्तानी दिए जाने पर उठाए सवाल
'रोहित शर्मा ने 16 साल दिए लेकिन हम...', पूर्व क्रिकेटर ने शुभमन गिल को कप्तानी दिए जाने पर उठाए सवाल
टेलीविजन
मुनमुन दत्ता की 10 तस्वीरें: छोटे पर्दे पर ही नहीं रियल लाइफ में भी चमचमाते हुस्न से फैंस को घायल करती हैं ‘बबीता जी’
मुनमुन दत्ता की 10 तस्वीरें: रियल लाइफ में भी चमचमाते हुस्न से फैंस को घायल करती हैं ‘बबीता जी’
Advertisement

वीडियोज

बाबी देओल बालीवुड के खलनायकों की सफलता पर | आर्यन खान का डायरेक्टर के रूप में सफर और बहुत कुछ
स्वाति चौहान और करण राजदान इंटरव्यू सायरा खान केस तीन तलाक और अधिक
एक और बार किशोर कुमार शान की म्यूजिकल जर्नी फेमस डुएट्स और बहुत कुछ
Cough Syrup Deaths: MP में जहरीले 'Cough Syrup' से 15 बच्चों की मौत, Congress का प्रदर्शन
Fake Godman: PMO का फर्जी ID, Yogi-Ramdev संग नकली फोटो... चैतन्यनन्द का पूरा सच
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'भारत अपने फाइटर जेट्स के मलबे के नीचे दब जाएगा', पाकिस्तान के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ का घटिया बयान
'भारत अपने फाइटर जेट्स के मलबे के नीचे दब जाएगा', PAK के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ का घटिया बयान
महाराष्ट्र
'ये तेरे अब्बा का पाकिस्तान नहीं है', गरबे के दौरान अंडा फेंकने पर भड़के मंत्री नितेश राणे
'ये तेरे अब्बा का पाकिस्तान नहीं है', गरबे के दौरान अंडा फेंकने पर भड़के मंत्री नितेश राणे
क्रिकेट
'रोहित शर्मा ने 16 साल दिए लेकिन हम...', पूर्व क्रिकेटर ने शुभमन गिल को कप्तानी दिए जाने पर उठाए सवाल
'रोहित शर्मा ने 16 साल दिए लेकिन हम...', पूर्व क्रिकेटर ने शुभमन गिल को कप्तानी दिए जाने पर उठाए सवाल
टेलीविजन
मुनमुन दत्ता की 10 तस्वीरें: छोटे पर्दे पर ही नहीं रियल लाइफ में भी चमचमाते हुस्न से फैंस को घायल करती हैं ‘बबीता जी’
मुनमुन दत्ता की 10 तस्वीरें: रियल लाइफ में भी चमचमाते हुस्न से फैंस को घायल करती हैं ‘बबीता जी’
विश्व
भारत की नक्शे से मिटाने की चेतावनी पर पाकिस्तानी सेना का पहला रिएक्शन, कहा- 'विनाशकारी तबाही...'
भारत की नक्शे से मिटाने की चेतावनी पर पाकिस्तानी सेना का पहला रिएक्शन, कहा- 'विनाशकारी तबाही...'
मध्य प्रदेश
जानलेवा कफ सिरप मामले में CM मोहन यादव का बड़ा एक्शन, आरोपी डॉक्टर प्रवीण सोनी सस्पेंड
जानलेवा कफ सिरप मामले में CM मोहन यादव का बड़ा एक्शन, आरोपी डॉक्टर प्रवीण सोनी सस्पेंड
ट्रेंडिंग
भाभी ने हरियाणवी गाने पर किया ऐसा डांस लोगों ने शर्म से झुका ली नजरें- वीडियो देख हैरान रह जाएंगे आप
भाभी ने हरियाणवी गाने पर किया ऐसा डांस लोगों ने शर्म से झुका ली नजरें- वीडियो देख हैरान रह जाएंगे आप
यूटिलिटी
क्या आपके खाते में आएगी 21वीं किस्त की राशि? ऐसे मिनटों में करें चेक
क्या आपके खाते में आएगी 21वीं किस्त की राशि? ऐसे मिनटों में करें चेक
ENT LIVE
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
ENT LIVE
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
ENT LIVE
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
Embed widget