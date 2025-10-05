झारखंडः सिमडेगा के प्रसिद्ध बाघचंडी मंदिर में तोड़फोड़, पुलिस ने एक आरोपी हिरासत में लिया

झारखंड के सिमडेगा जिले के कोलेबिरा प्रखंड में स्थित प्रसिद्ध बाघचंडी मंदिर में शनिवार की रात अज्ञात असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ की है. घटना की जानकारी रविवार सुबह फैलते ही इलाके के सैकड़ों लोग आक्रोशित होकर सड़कों पर उतर आए और आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की.

मंदिर को हुए नुकसान का पता चला

मंदिर के पुजारी पंचम सिंह ने बताया कि सुबह पूजा के लिए मंदिर पहुंचे तो मुख्य दरवाजा टूटा हुआ मिला. मंदिर के बाहर लगा त्रिशूल उखाड़ दिया गया था. इसके अलावा मंदिर परिसर में लगी लाइटें, गेट और पूजा सामग्री भी क्षतिग्रस्त कर दी गई थीं. मुख्य पूजा स्थल से भी छेड़छाड़ की गई और कई धार्मिक वस्तुएं टूटी मिलीं, जिससे यह लगता है कि मंदिर की पवित्रता भंग करने का प्रयास किया गया.

राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रिया

कोलेबिरा के कांग्रेस विधायक विक्सल कोंगाड़ी, पूर्व विधायक विमला प्रधान सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने घटना की निंदा की है. हिंदू ब्रिगेड ने इसे जिले में सौहार्द बिगाड़ने की साजिश करार दिया है. संगठन का कहना है कि कुछ असामाजिक तत्व जिले के शांतिपूर्ण माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं. कुछ दिन पहले इसी इलाके में चर्च पर हमला हुआ था, अब मंदिर में तोड़फोड़ को वे गहरी साजिश मानते हैं.

बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक बड़ाइक ने कहा कि यह केवल मंदिर पर नहीं, बल्कि आस्था और संस्कृति पर सीधा हमला है. उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार में न सनातनी सुरक्षित हैं, न मंदिर और न ही सरना स्थल. बीजेपी जिलाध्यक्ष लक्ष्मण बड़ाइक ने प्रशासन से इस मामले में कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है.

पुलिस जांच और गिरफ्तारी

पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने घटना की सूचना मिलते ही मंदिर परिसर में जाकर जांच शुरू की. सिमडेगा एसपी एम. अर्शी के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने इस मामले में एक युवक को हिरासत में लिया है. प्रारंभिक जांच में पता चला है कि युवक मानसिक रूप से अस्वस्थ है. पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है.