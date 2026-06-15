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CJP के अभिजीत दीपके को जड़ा थप्पड़, युवक ने खींचा गमछा, वीडियो वायरल
Abhijeet Dipke Slapped Watch: राजस्थान की राजधानी जयपुर में प्रदर्शन के दौरान कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके को एक युवक ने थप्पड़ मारा है.
राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक प्रदर्शन के दौरान कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके को युवक ने थप्पड़ मारा है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. जानकारी के मुताबिक घटना के तत्काल बाद पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया. जयपुर में चल रहे प्रदर्शन के दौरान घटना हुई .
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