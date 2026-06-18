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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थान'इस पवित्र जगह पर उनका नाम न लूं तो ही ठीक', अशोक गहलोत पर हरीश चौधरी का बड़ा हमला

'इस पवित्र जगह पर उनका नाम न लूं तो ही ठीक', अशोक गहलोत पर हरीश चौधरी का बड़ा हमला

Rjasthan News: कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि उनके बारे में इस पवित्र स्थान पर कुछ न ही कहें तो ठीक है.

Reported By : मुबारिक खान |  Edited By: Mahima Pandey |  Updated at : 18 Jun 2026 11:58 AM (IST)
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  • चौधरी पहले भी गहलोत से नाराज़गी ज़ाहिर कर चुके हैं.

कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी ने राजस्थान के बाड़मेर में एक मंदिर के प्राण-प्रतिष्ठा समारोह में हिस्सा लिया. इस दौरान उन्होंने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि उनके बारे में इस पवित्र स्थान पर कुछ न ही कहें तो ठीक है. उनका ये बयान अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है. इस बयान से कांग्रेस के बीच आंतरिक मतभेद एक बार फिर से खुलकर सामने आ गए हैं. 

बुधवार (17 जून) को बाड़मेर के तिलक नगर में नवनिर्मित तेजाजी महाराज मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का समारोह आयोजित किया गया था. इसमें हरीश चौधरी के अलावा प्रदेश मंत्री के.के. विश्नोई और सासंद उमेमेदाराम बेनिवाल और पाकेरण विधायक मंहत प्रतापुरी भी शामिल हुए थें. इसी दौरान हरीश चौधरी ने अप्रत्यक्ष तौर पर अशोक गहलोत पर निशाना साधा. 

 

क्या कहा हरीश चौधरी ने ?

मध्य प्रदेश प्रभारी और बायतू विधायक हरीश चौधरी ने अशोक गहलोत निशाना साधते हुए कहा, "पहले जो हमारे मुख्यमंत्री जी थे, उनके बारे में नहीं बोलूं तो इस पवित्र स्थान पर ठीक है. भजनलाल जी और केके बिश्नोई जी के भी सीधे तार जुड़े हुए हैं. मेरे तो आजकल वो रामा-श्यामा ही इस मध्य प्रदेश चुनाव के बाद में बंद हो गए हैं."

उन्होंने आगे कहा, "आज कल सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल मुझे वहां के समाचार लाकर देते हैं." कांग्रेस नेता हरीश चौधरी के इस बयान के बाद राजस्थान की सियासत में इस बयान को लेकर काफी चर्चाएं शुरू हो गई है.

चौधरी पहले कर चुके हैं नाराजगी जाहिर

इससे पहले भी हरीश चौधरी बाड़मेर की राजनीति को लेकर बयानबाजी कर चुके हैं. पिछले दिनों मेवाराम जैन और आमीन खान की कांग्रेस में वापसी के मामले पर भी हरीश चौधरी ने आलाकमान के सामने अपनी नाराजगी जाहिर की थी. वहीं, इन दोनों नेताओं की कांग्रेस में वापसी के पीछे अशोक गहलोत का नाम जोड़ा जा रहा था. अब एक बार फिर हरीश चौधरी ने पूर्व मुख्यमंत्री को लेकर बड़ा बयान दिया है जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों नेताओं के बीच फिलहाल सब कुछ ठीक नहीं है.

दरसअल, बाड़मेर जिला मुख्यालय पर आयोजित नवनिर्मित तेजाजी महाराज मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में डूंगरपुरी मठ के मठाधीश ने सूईयां (अर्धकुंभ भरने वाला मेला) के लिए नहाने के लिए घाट बनवाने और अन्य व्यवस्था के लिए 5 से 6 करोड़ रुपए के सहयोग की मांग की. इसको लेकर मंत्री के.के. विश्नोई ने कहा कि हम सभी स्थानीय जनप्रतिनिधि मिलकर आपके कार्य की कोशिश करेंगे. इस पर जवाब देते हुए हरीश चौधरी ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर इस तरह की प्रतिक्रिया दे डाली. 

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About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
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Published at : 18 Jun 2026 11:58 AM (IST)
Tags :
Rajastha News CONGRESS Harish Choudhry
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