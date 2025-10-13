राजस्थान के भरतपुर जिले के मथुरा गेट थाना के पास स्थित आकाशीय पानी की टंकी पर एक महिला चढ़ गई. पानी की टंकी पर चढ़ने वाली महिला का आरोप है कि उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया था जिसकी शिकायत मथुरा गेट थाने में दर्ज कराई गई है लेकिन आरोपी के खिलाफ पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है.

दुष्कर्म का आरोपी खुलेआम घूम रहा है और मेरे परिवार को परेशान कर रहा है. अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए महिला पानी की टंकी पर चढ़ गई है. लगभग एक घंटे तक पुलिस द्वारा महिला से समझाईश कर आरोपी के खिलाफ कार्यवाही करने का आश्वासन देकर महिला को टंकी से नीचे उतारा गया है.

महिला की बेटी के साथ दुष्कर्म का प्रयास

जानकारी के अनुसार भरतपुर के मथुरा गेट थाना क्षेत्र में स्थित गुलालकुंड मोहल्ले की रहने वाली महिला की बेटी के साथ रवि नामक एक व्यक्ति ने दुष्कर्म का प्रयास किया था. आरोपी लड़की को परेशान करता आ रहा है. आरोपी के खिलाफ महिला ने मथुरा गेट थाने में शिकायत दर्ज कराई है लेकिन पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है.

पुलिस पर कार्रवाई न करने का लगाया आरोप

टंकी पर चढ़ी महिला ने बताया है कि मेरी बेटी के साथ रवि नामक एक व्यक्ति ने बलात्कार का प्रयास किया था. आरोपी मेरी बेटी को रोजाना परेशान कर रहा है, जिसकी शिकायत मैंने पुलिस थाना मथुरा गेट में दर्ज करा दी है. शिकायत दर्ज होने के बावजूद भी पुलिस आरोपी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर रही है. पुलिस मेरी बेटी के साथ दुष्कर्म हो जाए इस बात का इंतजार कर रही है. आये दिन आरोपी मेरे परिवार को परेशान कर रहे हैं. जब पुलिस मेरी सुनवाई नहीं कर रही और आरोपी के खिलाफ कार्यवाही नहीं कर रही, इसलिए न्याय के लिए मैं पानी की टंकी पर चढ़ी हूं.

महिला का कहना है कि उसका पति छोड़कर चला गया है और घर में वह, उसकी बहन और बेटी रहते हैं. लेकिन पड़ोसी लड़का उसकी बेटी के पीछे पड़ा हुआ है. उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया और आज भी हमको परेशान किया जा रहा है.

थाना प्रभारी ने जल्द कार्रवाई का दिया भरोसा

मथुरा गेट थाना प्रभारी मदनलाल मीणा ने बताया कि सूचना मिली थी कि एक महिला पानी की टंकी पर चढ़ गई है. महिला ने रवि नामक एक लड़के के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. तीन दिन पहले ही पीड़िता के 164 के बयान दर्ज हुए हैं. आरोपी के खिलाफ अग्रिम कार्यवाही तुरंत की जाएगी. हमने महिला को आश्वासन दिया है कि उसकी शिकायत पर एक-दो दिन में कार्यवाही कर दी जाएगी, जिसके बाद महिला टंकी से नीचे उतर आई है.