यूपी के महोबा में पावर स्टेशन पर बड़ा हादसा, एसडीओ समेत तीन झुलसे, JE की हालत नाजुक

उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के बजरिया स्थित 220 केवी विद्युत पावर स्टेशन में सोमवार को उस समय हड़कंप मच गया जब मेंटेनेंस कार्य के दौरान हाई टेंशन करंट की चपेट में आने से तीन लोग गंभीर रूप से झुलस गए. इस हादसे में एसडीओ, जेई और एक संविदा कर्मी घायल हो गए.

झुलसे हुए लोगों को तत्काल जिला अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद जेई सुरेश रैना की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है. जबकि एसडीओ प्रवीण यादव और संविदाकर्मी नरेश कुमार का इलाज जिला अस्पताल में जारी है.

32 केवी लाइन का ब्रेकर फंसने से हुआ हादसा

आपको बता दें कि आगामी त्योहारों को देखते हुए विद्युत आपूर्ति सुचारु रखने के लिए विभागीय टीम 220 केवी पावर हाउस पर मेंटेनेंस कार्य कर रही थी. इसी दौरान अचानक अर्थिंग में फ्लैशिंग हो गई और बड़ा हादसा हो गया. झुलसे एसडीओ प्रवीण यादव ने बताया कि वह अपने जेई सुरेश रैना और अन्य कर्मचारियों के साथ लाइन सटडाउन कर कार्य कर रहे थे, तभी पनवाड़ी लाइन की 132 केवी लाइन का ब्रेकर फंस गया. जिससे अर्थिंग की फ्लैशिंग के दौरान तेज करंट दौड़ गया और तीनों कर्मचारी झुलस गए.

जेई सुरेश रैना की हालत गंभीर

घटना की सूचना मिलते ही विभागीय अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. झुलसे कर्मचारियों को इलाज के लिए जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है. जहां सभी का उपचार किया जा रहा है. इस हादसे की सूचना पर अन्य विभागीय कर्मचारी भी अस्पताल में पहुंचे है. इलाज कर थे डॉक्टरों के अनुसार जेई सुरेश रैना की हालत गंभीर है इसलिए उन्हें हायर सेंटर रेफर किया जा रहा है.