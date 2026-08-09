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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट3 भारतीय दिग्गज गेंदबाज, जो वनडे क्रिकेट में कभी नहीं ले सके 5 विकेट हॉल

3 भारतीय दिग्गज गेंदबाज, जो वनडे क्रिकेट में कभी नहीं ले सके 5 विकेट हॉल

भारतीय क्रिकेट को कई बेहतरीन गेंदबाज मिले, जिन्होंने टीम को यादगार जीत दिलाईं. लेकिन इनमें कुछ ऐसे दिग्गज भी रहे, जो लंबे करियर के बावजूद वनडे क्रिकेट में एक बार भी 5 विकेट हॉल नहीं ले सके.

Written By : संजना कुमारी |  Updated at : 09 Aug 2026 08:37 AM (IST)
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भारतीय क्रिकेट टीम को हमेशा से शानदार गेंदबाज मिले हैं. एक ऐसा भी दौर था जब स्पिन गेंदबाजों का दबदबा हर तरफ कायम था, वहीं पिछले कुछ वर्षों की बात करे तो तेज गेंदबाजों ने भी दुनिया भर में अपनी अलग पहचान बनाई है. इन गेंदबाजों ने भारत को कई ऐतिहासिक जीत दिलाईं, लेकिन कुछ ऐसे नाम भी हैं जिन्होंने शानदार करियर के बावजूद वनडे क्रिकेट में कभी 5 विकेट हॉल नहीं लिया. भारत ने अपना पहला वनडे मुकाबला 1974 में खेला था. शुरुआती वर्षों में टीम का प्रदर्शन साधारण रहा, लेकिन 1983 विश्व कप जीतने के बाद भारतीय क्रिकेट ने नई ऊंचाइयों को छुआ. आज भारत वनडे क्रिकेट की सबसे सफल टीमों में गिना जाता है. हालांकि बल्लेबाजों के लिए मशहूर इस टीम में कई ऐसे गेंदबाज भी रहे, जिन्होंने लगातार विकेट लिए लेकिन कभी एक पारी में पांच विकेट लेने का रिकॉर्ड अपने नाम नहीं कर पाए.

1. अक्षर पटेल

अक्षर पटेल साल 2014 से भारत के लिए वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं और अब टीम के सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडरों में शामिल हैं. उन्होंने 71 वनडे मैचों में 75 विकेट हासिल किए हैं. उनकी इकोनॉमी रेट 4.49 रही है, जो उनकी किफायती गेंदबाजी को दिखाती है. इसके बावजूद उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 24 रन देकर 3 विकेट ही रहा और वह अब तक वनडे में 5 विकेट हॉल नहीं ले सके.

2. रोजर बिन्नी

1983 विश्व कप जीत में रोजर बिन्नी की भूमिका बेहद अहम रही थी. उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 18 विकेट लेकर भारत की ऐतिहासिक सफलता में बड़ा योगदान दिया था. अपने वनडे करियर में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 29 रन देकर 4 विकेट रहा. शानदार प्रदर्शन के बावजूद वह कभी एक पारी में पांच विकेट नहीं ले पाए.

यह भी पढ़ें- 2027 वर्ल्ड कप क्वालीफायर के शेड्यूल का एलान, 10 टीमों में होगी टक्कर

3. ईशांत शर्मा

भारतीय तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा लंबे समय तक वनडे टीम का अहम हिस्सा रहे. उन्होंने 80 वनडे मैचों में 115 विकेट अपने नाम किए. नई गेंद से उनकी गति और उछाल बल्लेबाजों के लिए चुनौती बनती थी. उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 34 रन देकर 4 विकेट रहा. उन्होंने 2016 में अपना आखिरी वनडे मैच खेला, लेकिन पूरे करियर में 5 विकेट हॉल हासिल नहीं कर सके.

About the author संजना कुमारी

संजना कुमारी ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एबीपी नेटवर्क से की. उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से पत्रकारिता एवं जनसंचार की पढ़ाई पूरी की है. खेल और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों में उनकी विशेष रुचि है. वे समसामयिक मुद्दों पर तथ्यपरक और विश्वसनीय रिपोर्टिंग को प्राथमिकता देती हैं. डिजिटल पत्रकारिता के साथ-साथ कंटेंट क्रिएशन में भी उनकी गहरी दिलचस्पी है. ट्रैवलिंग और वीडियो ब्लॉगिंग उनका पसंदीदा शौक है. नई जगहों, लोगों और अनुभवों को जानना और उन्हें कहानियों के रूप में प्रस्तुत करना उन्हें पसंद है.
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Published at : 09 Aug 2026 08:37 AM (IST)
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