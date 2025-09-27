राजस्थान के भरतपुर जिले में सोशल मीडिया पर अवैध हथियारों के साथ रील डालने का मामला सामने आया है. रुदावल थाना क्षेत्र के गांव बरोदा निवासी भरत गुर्जर नाम का युवक लगातार अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर हथियारों के साथ वीडियो अपलोड कर रहा था. रीलों में वह खुद को गुंडा बताता है और टेरर दिखाने के लिए 'मौत दे दी जाएगी मित्र' जैसे खौफ फैलाने वाले शब्दों का इस्तेमाल कर रहा था.

युवक द्वारा अपलोड की गई रीलों में वह अवैध हथियार लेकर पास के जंगल और पहाड़ी क्षेत्रों में जाता है और वहीं वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा करता है. एक वीडियो में उसे पहाड़ी पर दोस्तों के साथ पार्टी मनाते हुए देखा गया, जहां कई अवैध हथियार खुलेआम रखे हुए थे.

दूसरी रील में वह पिस्टल में कारतूस लोड करते हुए भी दिखाई दिया. इन दृश्यों से साफ झलकता है कि युवक न सिर्फ हथियारबंद है बल्कि खुद की छवि समाज में खौफनाक बनाने की कोशिश कर रहा है.

अवैध हथियारों के साथ रील बनाने वालों पर पुलिस कसेगी शिकंजा

मीडिया के अनुसार, रीलों में जिस तरह से खुलेआम अवैध हथियारों का प्रदर्शन किया जा रहा है, उससे लगता है कि युवक को न कानून का डर है और न ही पुलिस की परवाह. यही कारण है कि उसने बार-बार हथियारों के साथ अपनी मौजूदगी दिखाते हुए वीडियो शेयर किए. सोशल मीडिया पर इस तरह की रीलें तेजी से वायरल हो रही हैं, जिससे स्थानीय लोगों में भी भय और नाराजगी का माहौल बना है.

आरोपी युवक की तलाश में जुटी पुलिस

मामले की गंभीरता को देखते हुए भरतपुर जिले के पुलिस अधीक्षक दिगंत आनंद तुरंत हरकत में आए. उन्होंने रुदावल थाना प्रभारी को निर्देश दिया कि आरोपी युवक की तलाश कर उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए. पुलिस टीम अब आरोपी की लोकेशन और उसके संपर्कों की जांच कर रही है, ताकि जल्द से जल्द उसे गिरफ्तार किया जा सके और इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके.

कानून का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई- पुलिस

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सोशल मीडिया पर इस तरह के हथियारों के प्रदर्शन को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. यह न केवल कानून का उल्लंघन है बल्कि समाज में गलत संदेश फैलाता है. ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई कर युवाओं को यह संदेश देना जरूरी है कि अवैध हथियारों का प्रदर्शन और अपराधी छवि गढ़ने की कोशिशें कभी सफल नहीं होंगी.