भरतपुर में भीषण सड़क हादसा, घने कोहरे में ट्रेलर से टकराई स्लीपर बस, मां-बेटे समेत 4 की मौत

राजस्थान के भरतपुर जिले के सेवर थाना क्षेत्र में आगरा-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर आज सुबह एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा समाने आया है. जहां सुबह घने कोहरे के बीच एक स्लीपर बस हाईवे किनारे खड़े ट्रेलर में पीछे से जा घुसी, जिसमें सवार 4 यात्रियों की मौत हो गई और 5 यात्री घायल हो गए हैं. मृतकों में उत्तर प्रदेश निवासी एक महिला और उसका नाबालिग पुत्र भी शामिल है. बस उत्तर प्रदेश के कासगंज से जयपुर जा रही थी. यह हादसा इतना भीषण था कि बस के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए हैं.

कोहरे की वजह से ट्रेलर में पीछे से घुसी बस

जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के सोरोंजी से निजी स्लीपर बस जयपुर जा रही थी, तभी लुधावई टोल प्लाजा से आगे जयपुर के हाईवे किनारे एक ट्रेलर खड़ा था और बस चालक को घने कोहरे में लगा की ट्रेलर चल रहा है. उसी दौरान गलतफहमी की वजह से बस, ट्रेलर में पीछे से आकर घुस गई. हादसे में बस के अगले हिस्से की केबिन के परखच्चे उड़ गए हैं. मौके पर घटाना की वजह से लोगों में चीख पुकार मच गई, जिसके बाद आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी.

सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बस से बाहर निकाला और जिला आरबीएम अस्पताल पहुंचाया गया. जिसमें डॉक्टर ने एक बच्चे सहित चार लोगों को मृत घोषित कर दिया. वहीं 5 घायलों का इलाज चल रहा है. सड़क हादसे की सूचना मिलने के बाद जिला कलेक्टर कमल उल जमान चौधरी और जिला पुलिस अधीक्षक दिगंत आनंद भी मौके पर पहुंचे और हादसे का जायजा लिया.

घटना में हुआ 4 लोगों की मौत और और पांच घायल

भरतपुर एसडीएम भारती गुप्ता ने बताया कि बस और ट्रक में एक्सीडेंट हो गया, जिसमे 4 लोगों की मौत हुई और और पांच घायल हैं. एक बस के यात्री ने बताया की यह बस सोरोंजी से जयपुर जा रही थी, तभी नेशनल हाईवे किनारे के ट्रेलर खड़ा था. जहां बस ड्राइवर को लगा की ट्रेलर चल रहा है और वह उसे आसानी से पास कर देगा. तभी बस ट्रेलर के पीछे से जा घुसी. यह सभी घने कोहरे की वजह से हुआ.

मृतकों की पहचान 8 साल के कान्हा और उसकी मां 38 साल की गीता देवी, निवासी सतोवा, मथुरा उत्तर प्रदेश के 28 साल के मक्खन सिंह, निवासी कठूमर अलवर और 40 साल की मुस्लिम निवासी कासगंज, उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है.

जानकारी के मुताबिक यूपी निवासी रामवीर सिंह अपनी पत्नी गीता और पुत्र कान्हा के साथ सीकर में खाटू श्याम मंदिर दर्शन के लिए बस से जा रहा था, लेकिन पत्नी और पुत्र की मौत के बाद उसका परिवार उजड़ गया. रामवीर देवताओं की मूर्तियों के लिए कागज की पगड़ियां बनाने का काम करता है, जो हर महीने खाटू श्याम परिवार के साथ जाता था. रामवीर खुद भी घायल है.