राजस्थान डिस्टर्ब्ड एरिया बिल पर सियासी घमासान, कांग्रेस बोली- गुंडागर्दी को वैधता

राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार विधानसभा में 'दि राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इम्मूवेबल प्रॉपर्टी एंड प्रोविजन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ टेनेंट्स फ्रॉम एविक्शन फ्रॉम प्रिमाइसेज इन डिस्टर्ब्ड एरियाज बिल, 2026' लाने की तैयारी में है. इस प्रस्तावित कानून को लेकर प्रदेश की सियासत में जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है.

गुजरात के बाद राजस्थान इस तरह का कानून बनाने वाला देश का दूसरा राज्य होगा. कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब विधानसभा में इस बिल को पेश किया जाएगा लेकिन इस बिल को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है, खास तौर पर मुस्लिम समाज की ओर से इस बिल का विरोध किया जा रहा है.

इस कानून के तहत सरकार किसी भी क्षेत्र को 'अशांत क्षेत्र' घोषित कर सकती है, जिसके बाद वहां संपत्तियों की खरीद-फरोख्त के लिए जिला कलेक्टर की अनुमति अनिवार्य हो जाती है. भाजपा समर्थकों का तर्क है कि इससे पलायन रुकेगा और सामाजिक संतुलन बना रहेगा. वहीं, विरोधियों का कहना है कि यह बिल संवैधानिक अधिकारों का हनन है और इसके जरिए समुदायों को विशेष क्षेत्रों में ही सीमित करने की कोशिश की जा रही है.

कांग्रेस का विरोध: 'गुंडागर्दी को वैधता'

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि यह विधेयक भाजपा की गुंडागर्दी को वैधता देने और राजस्थान जैसे शांतिपूर्ण राज्य में अस्थिरता पैदा करने के लिए लाया जा रहा है. उन्होंने कहा, "यह विधेयक गुजरात में लागू इसी तरह के कानून की तर्ज पर तैयार किया गया है. इसका स्पष्ट उद्देश्य भय का माहौल बनाना और नौकरशाही को बेलगाम शक्तियां देना है."

डोटासरा ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि यह विधेयक न केवल भाजपा को समाज में फूट डालने का रास्ता देगा, बल्कि इससे राज्य में निवेशकों की रुचि भी कम होगी, व्यापार घटेगा और जमीन की कीमतें गिरेंगी. उन्होंने कहा, "जनसांख्यिकीय असंतुलन कोई कानूनी शब्द नहीं है. इसमें यह उल्लेख नहीं है कि किस आधार पर किसी क्षेत्र को अशांत घोषित किया जाएगा. भाजपा गुजरात मॉडल का अनुसरण करके सत्ता में बने रहना चाहती है."

भाजपा विधायक का समर्थन: 'परकोटा बचाने के लिए जरूरी'

इस बिल को लेकर भाजपा विधायक बाल मुकुंद आचार्य का बयान भी सामने आया है. उन्होंने कहा कि परकोटे में जो जनसांख्यिक असमानता आई है उसको देखते हुए यह बिल जरूरी था. "शहर में जो आज बहुसंख्यक समाज पलायन कर रहा है, छोटी सी बात पर दंगा हो जाता है. ये चीजें रुक जाएंगी तो पलायन भी रुक जाएगा और परकोटा बच जाएगा."

उन्होंने कहा, "यदि ये बिल लागू होता है तो फर्जी रजिस्ट्रियों पर लगाम लगेगी, प्रदेश में सौहार्द कायम रहेगा. वरना तो परकोटे में ऐसे हालात हैं कि मंदिरों में पूजा करने वाला पुजारी तक नहीं मिल रहा. मैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूरी कैबिनेट का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो ये बिल लाने जा रहे हैं."

सरकार को इस बिल की जरूरत क्यों पड़ी

सरकार के अनुसार राज्य के कुछ इलाकों में बार-बार सांप्रदायिक तनाव, दंगे और पलायन की स्थिति सामने आई है. इन परिस्थितियों में स्थानीय लोग दबाव या डर के कारण अपनी संपत्ति बेचने को मजबूर होते हैं. राजस्थान डिस्टर्ब्ड एरिया बिल 2026 का उद्देश्य ऐसी जबरन बिक्री को रोकना है.

प्रस्तावित बिल के तहत जिला कलेक्टर को यह अधिकार मिलेगा कि वह किसी इलाके को डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित कर सके. यह निर्णय उस क्षेत्र के दंगा इतिहास, कानून-व्यवस्था की स्थिति और प्रशासनिक रिपोर्ट के आधार पर लिया जाएगा.

प्रॉपर्टी खरीद-बिक्री पर प्रस्तावित नियम

यदि राजस्थान डिस्टर्ब्ड एरिया बिल 2026 कानून बनता है, तो घोषित अशांत क्षेत्रों में प्रॉपर्टी की खरीद या बिक्री सीधे नहीं की जा सकेगी. सौदे से पहले जिला कलेक्टर से अनुमति लेना अनिवार्य होगा. कलेक्टर को यह जांचने का अधिकार होगा कि प्रॉपर्टी सौदा स्वेच्छा से हो रहा है या दबाव में. कलेक्टर को सौदे को मंजूरी देने, रोकने या रद्द करने का अधिकार भी प्रस्तावित किया गया है.

सरकार का कहना है कि कई इलाकों में एक समुदाय का पलायन और दूसरे समुदाय का अत्यधिक बसाव सामाजिक तनाव को जन्म देता है. राजस्थान डिस्टर्ब्ड एरिया बिल 2026 का उद्देश्य इस असंतुलन को रोकना है.

गुजरात डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट से तुलना

गुजरात में डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट पहले से लागू है. वहीं से प्रेरणा लेकर राजस्थान सरकार यह बिल लाई है. गुजरात में कलेक्टर की अनुमति के बिना प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकता. प्रस्तावित प्रावधानों के अनुसार, बिना अनुमति प्रॉपर्टी सौदा करने पर डील रद्द की जा सकती है. साथ ही अधिकतम 5 वर्ष तक की सजा का प्रावधान ड्राफ्ट में शामिल किया गया है, हालांकि अंतिम फैसला विधानसभा संशोधन पर निर्भर करेगा.

क्या यह बिल सभी धर्मों पर लागू होगा

सरकार ने स्पष्ट किया है कि राजस्थान डिस्टर्ब्ड एरिया बिल 2026 में किसी धर्म का नाम नहीं है. यह कानून सभी समुदायों पर समान रूप से लागू होगा, चाहे किसी क्षेत्र में बहुसंख्यक कोई भी हो. विशेषज्ञ मानते हैं कि यह बिल पलायन रोकने में सहायक हो सकता है, लेकिन कलेक्टर स्तर पर भ्रष्टाचार की आशंका भी जताई जा रही है. राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार इस कानून का सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव दूरगामी हो सकता है.

संभावित फायदे और आशंकाएं

फायदे के रूप में सामाजिक संतुलन और सुरक्षा को देखा जा रहा है, वहीं आशंका है कि इससे प्रॉपर्टी बाजार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है.