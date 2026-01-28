हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Jaipur: 'विपक्ष के आरोपों का दें..', बजट सत्र से पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक CM भजनलाल शर्मा का संदेश

Jaipur: 'विपक्ष के आरोपों का दें..', बजट सत्र से पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक CM भजनलाल शर्मा का संदेश

Rajasthan: जयपुर में बजट सत्र से पहले CM भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में BJP विधायक दल की बैठक हुई. CM ने उनसे 2 साल की उपलब्धियों को मजबूती से रखने व विपक्ष के आरोपों का तथ्यात्मक जवाब देने को कहा.

By : पीटीआई- भाषा | Updated at : 28 Jan 2026 07:56 AM (IST)
जयपुर में विधानसभा के बजट सत्र से पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई. यह बैठक 27 जनवरी को मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित की गई. इसमें बीजेपी विधायकों को आगामी बजट सत्र के दौरान सरकार की उपलब्धियों और जनहित के मुद्दों को मजबूती से रखने के निर्देश दिए गए. बता दें कि विधानसभा का बजट सत्र बुधवार (28 जनवरी) से शुरू हो रहा है.

बजट सत्र पर मुख्यमंत्री का फोकस

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि यह बजट सत्र राज्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दौरान सरकार समावेशी और सर्वस्पर्शी बजट पेश करने जा रही है. उन्होंने कहा कि यह बजट जन आकांक्षाओं का प्रतिबिंब होगा और प्रदेश के विकास को नई दिशा देगा. शर्मा ने विधायकों से कहा कि वे सदन में राज्य सरकार के पिछले दो साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को प्रमुखता से रखें. सरकार की योजनाओं और नीतियों के सकारात्मक प्रभाव को तथ्यात्मक रूप से सामने लाना आवश्यक है.

सदन में रणनीति और विपक्ष का जवाब

मुख्यमंत्री ने विधायकों को निर्देश दिए कि वे सदन में अधिक से अधिक समय तक उपस्थित रहें और विधानसभा की नियम-प्रक्रियाओं का गंभीर अध्ययन करें. उन्होंने कहा कि विपक्ष सत्र के दौरान भ्रामक और तथ्यहीन आरोप लगाएगा, जिनका जवाब तथ्यों और आंकड़ों के साथ देना होगा. मंत्रियों को विपक्ष के सवालों का माकूल और करारा जवाब देने के लिए तैयार रहने को कहा गया. मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि सरकार ने बजट घोषणाओं को तेजी से धरातल पर उतारा है.

दो साल की उपलब्धियां और बैठक में मौजूद नेता

भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने दो वर्ष के कार्यकाल में संकल्प पत्र के 70 प्रतिशत से अधिक वादों को पूरा किया है. इन उपलब्धियों को सशक्त तरीके से सदन में रखा जाना चाहिए. विधायक दल की बैठक में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और डॉ. प्रेमचंद बैरवा, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल तथा मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग भी मौजूद रहे. बैठक में सभी नेताओं ने बजट सत्र को लेकर एकजुट होकर रणनीति पर सहमति जताई.

Published at : 28 Jan 2026 07:56 AM (IST)
Tags :
BHAJANLAL SHARMA RAJASTHAN NEWS
