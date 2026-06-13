केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार (13 जून) को राज्य में हो रहे विकास कार्यों और सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दी. सीएम ने कहा कि मोदी सरकार के नेतृत्व में देश ने विकास, सुशासन और गरीब कल्याण के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं, वहीं राजस्थान भी तेजी से प्रगति के नए आयाम स्थापित कर रहा है.

जयपुर में आयोजित मीडिया संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, ''पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार की योजनाओं ने गरीब, किसान, महिला और युवा वर्ग के जीवन में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है.'' उन्होंने डिजिटल इंडिया, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना और उज्ज्वला योजना जैसी योजनाओं को आमजन के जीवन स्तर में सुधार का बड़ा माध्यम बताया.

सीएम ने किया राजस्थान की आर्थिक प्रगति का जिक्र

मुख्यमंत्री ने राजस्थान की आर्थिक प्रगति का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय में उल्लेखनीय बढ़ोत्तरी हुई है. उन्होंने दावा किया कि एक समय 69 हजार रुपये के आसपास रहने वाली प्रति व्यक्ति आय अब बढ़कर 2 लाख 5 हजार रुपये तक पहुंच चुकी है.

ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन और कनेक्टिविटी बेहतर हुई- भजनलाल शर्मा

भजनलाल शर्मा ने आधारभूत ढांचे में हुए विकास को भी सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया. उन्होंने कहा, ''प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत राजस्थान में सड़क नेटवर्क का लगातार विस्तार हुआ है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन और कनेक्टिविटी बेहतर हुई है.''

'किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने के लक्ष्य पर तेजी से काम'

किसानों के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने के लक्ष्य पर तेजी से काम कर रही है. वर्तमान में प्रदेश के 26 जिलों में किसानों को दिन के समय बिजली आपूर्ति की जा रही है.

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार राजस्थान के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है. उन्होंने बताया कि मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा प्रदेशभर में प्रेस कॉन्फ्रेंस और जनसंपर्क कार्यक्रमों के जरिए सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाएगी.

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