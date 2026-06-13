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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानमोदी सरकार के 12 साल: CM भजनलाल शर्मा ने गिनाईं राजस्थान की उपलब्धियां, बोले- 'राज्य ने विकास की नई...'

मोदी सरकार के 12 साल: CM भजनलाल शर्मा ने गिनाईं राजस्थान की उपलब्धियां, बोले- 'राज्य ने विकास की नई...'

Rajasthan News: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार की योजनाओं ने गरीब, किसान, महिला और युवा वर्ग के जीवन में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: अजीत | Updated at : 13 Jun 2026 07:05 PM (IST)
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केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार (13 जून) को राज्य में हो रहे विकास कार्यों और सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दी. सीएम ने कहा कि मोदी सरकार के नेतृत्व में देश ने विकास, सुशासन और गरीब कल्याण के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं, वहीं राजस्थान भी तेजी से प्रगति के नए आयाम स्थापित कर रहा है.

जयपुर में आयोजित मीडिया संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, ''पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार की योजनाओं ने गरीब, किसान, महिला और युवा वर्ग के जीवन में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है.'' उन्होंने डिजिटल इंडिया, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना और उज्ज्वला योजना जैसी योजनाओं को आमजन के जीवन स्तर में सुधार का बड़ा माध्यम बताया.

सीएम ने किया राजस्थान की आर्थिक प्रगति का जिक्र

मुख्यमंत्री ने राजस्थान की आर्थिक प्रगति का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय में उल्लेखनीय बढ़ोत्तरी हुई है. उन्होंने दावा किया कि एक समय 69 हजार रुपये के आसपास रहने वाली प्रति व्यक्ति आय अब बढ़कर 2 लाख 5 हजार रुपये तक पहुंच चुकी है.

ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन और कनेक्टिविटी बेहतर हुई- भजनलाल शर्मा

भजनलाल शर्मा ने आधारभूत ढांचे में हुए विकास को भी सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया. उन्होंने कहा, ''प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत राजस्थान में सड़क नेटवर्क का लगातार विस्तार हुआ है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन और कनेक्टिविटी बेहतर हुई है.'' 

'किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने के लक्ष्य पर तेजी से काम'

किसानों के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने के लक्ष्य पर तेजी से काम कर रही है. वर्तमान में प्रदेश के 26 जिलों में किसानों को दिन के समय बिजली आपूर्ति की जा रही है.

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार राजस्थान के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है. उन्होंने बताया कि मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा प्रदेशभर में प्रेस कॉन्फ्रेंस और जनसंपर्क कार्यक्रमों के जरिए सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाएगी.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 13 Jun 2026 07:05 PM (IST)
Tags :
PM Modi Rajasthan News Bhajan Lal Sharma
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