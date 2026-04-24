Rajasthan Heat Wave: 44 डिग्री पर तप रहा राजस्थान! अप्रैल में ही पारे ने तोड़ा रिकॉर्ड, सबसे गर्म रहा श्रीगंगानगर
Rajasthan Heatwave: राजधानी जयपुर में तापमान 40 डिग्री के करीब बना हुआ है. राज्य के एक दर्जन से ज्यादा जिलों में अधिकतम तापमान 42 डिग्री से ज्यादा है.
राजस्थान की राजधानी जयपुर समेत पूरे राज्य में गर्मी का सितम जारी है. बीते 24 घंटे में राजस्थान का श्रीगंगानगर जिला समूचे देश में सबसे ज्यादा गर्म रिकॉर्ड किया गया. श्रीगंगानगर में तापमान 45 डिग्री के करीब पहुंचा है. बीते 24 घंटे में यहां अधिकतम तापमान 44.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. मौसम विभाग द्वारा कई इलाकों में लू की चेतावनी जारी कर दी गई है.
राजधानी जयपुर में तापमान 40 डिग्री के करीब बना हुआ है. राज्य के एक दर्जन से ज्यादा जिलों में अधिकतम तापमान 42 डिग्री से ज्यादा है. मौसम विभाग के मुताबिक अगले तीन दिनों में गर्मी और भी ज्यादा बढ़ सकती है. वहीं राज्य का तापमान 2 डिग्री तक और बढ़ सकता है.
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गर्मी के प्रकोप से बदला स्कूलों का समय
राज्य के ज्यादातर जिलों में गर्मी की वजह से स्कूलों का समय बदल दिया गया है. गर्मी की वजह से एक तरफ लोगों की आस्था प्रभावित हो रही है. तो वहीं दूसरी तरफ पर्यटक स्थलों पर भी टूरिस्ट की संख्या में काफी कमी देखने को मिल रही है.
राज्य की राजधानी जयपुर में गर्मी के तीखे तेवर को देखते हुए जिला प्रशासन ने विद्यालयों के समय में बदलाव किया है. जयपुर जिले में 27 अप्रैल से राजकीय व गैर राजकीय विद्यालयों का समय सुबह साढ़े सात बजे से दोपहर 12 बजे तक रहेगा. यह व्यवस्था आठवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए होगी
मौसम विभाग ने जारी की हीटवेव की चेतावनी
मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार से कई इलाकों में हीट वेव की चेतावनी जारी की है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के जयपुर केंद्र के अनुसार राज्य के अधिकांश भागों में कई दिन से अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री के बीच बना हुआ है जो कि सामान्य से दो-तीन डिग्री सेल्सियस ऊपर है.
इसके अनुसार राज्य में आगामी तीन-चार दिन मौसम शुष्क रहने तथा तापमान में दो डिग्री सेल्सियस तक और बढ़ोतरी के आसार हैं. इस दौरान अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किए जाने का पूर्वानुमान है, जबकि उत्तरी राजस्थान में 23-25 अप्रैल को कहीं-कहीं हीटवेव की चेतावनी जारी की गई है. पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर संभाग व आसपास के क्षेत्रों में आज भी धूलभरी तेज सतही हवाएं चल सकती हैं.
गर्मी के बीच जानवरों के लिए खास इंतजाम
जयपुर के नाहरगढ़ जैविक उद्यान में वन विभाग ने भीषण गर्मी से जानवरों की सुरक्षा के लिए खास इंतजाम किए हैं. वन्यजीवों के लिए पूरे उद्यान में जंबो कूलर और स्प्रिंकलर लगाए गए हैं और उनके खाने में भी बदलाव किया गया है. सीनियर वाइल्डलाइफ वेटरिनेरियन डॉक्टर अरविंद माथुर ने कहा कि नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में आजकल जयपुर की गर्मी को देखते हुए वन्यजीवों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं.
उन्होंने बताया कि ज्यादातर वन्यजीवों खासकर हमारे बाघों, तेंदुओं, शेरों और भालुओं को प्रदर्शित करने से पहले रोज नहलाया जाता है. उनके रात के ठिकानों में बड़े-बड़े कूलर भी लगाए गए हैं. हमने अपने प्रदर्शन क्षेत्रों में पानी के स्प्रिंकलर और रेन गन भी लगाए हैं. इसके अलावा, हमारे वन्यजीवों के खान-पान में भी खास बदलाव किए गए हैं.
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Source: IOCL