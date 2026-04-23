जोधपुर में डंपिंग स्टेशन पर विवाद, महिलाओं से उलझा वार्ड इंस्पेक्टर, खूब हुई तू-तू मैं-मैं

राजस्थान के जोधपुर नगर निगम क्षेत्र में एक कचरा डंपिंग स्टेशन को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. शहर के किला रोड स्थित 'क्रिया का झालरा' (वार्ड नंबर 19) में डंपिंग स्टेशन का विरोध कर रहे स्थानीय लोगों और नगर निगम के वार्ड इंस्पेक्टर के बीच गुरुवार (23 अप्रैल) को जमकर हंगामा हुआ.

विवाद इतना बढ़ गया कि वार्ड इंस्पेक्टर अपनी शिकायत लेकर आईं महिलाओं से ही बुरी तरह उलझ पड़े. इस तीखी 'तू-तू मैं-मैं' का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने निगम अधिकारियों की कार्यशैली और व्यवहार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

रिहायशी इलाके में डंपिंग स्टेशन बनाने से आक्रोश

मोहल्लेवासियों का आरोप है कि नगर निगम के कर्मचारियों ने उनके आवासीय क्षेत्र (रिहायशी इलाके) के बीचों-बीच कचरा डंपिंग स्टेशन बना दिया है. इस डंपिंग यार्ड के कारण पूरे इलाके में भयंकर गंदगी और बदबू फैली रहती है, जिससे गंभीर बीमारियों के फैलने का खतरा मंडरा रहा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि वे लंबे समय से निगम के अधिकारियों से इसकी शिकायत कर रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है.

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महिलाओं और वार्ड इंस्पेक्टर के बीच तीखी झड़प

समस्या का समाधान न होने से गुस्साए मोहल्लेवासियों (खासकर महिलाओं) ने गुरुवार को एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान जब वार्ड इंस्पेक्टर मौके पर पहुंचे, तो आक्रोशित लोगों ने उनका घेराव कर लिया. लोगों ने जब जवाब मांगा तो वार्ड इंस्पेक्टर महिलाओं से ही उलझ गए. देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस और झड़प शुरू हो गई. वायरल वीडियो में इंस्पेक्टर का शिकायतकर्ताओं के प्रति गैर-जिम्मेदाराना रवैया साफ नजर आ रहा है.

निगम को चेतावनी

इस घटना के बाद स्थानीय निवासियों में भारी रोष है. प्रदर्शन कर रहे लोगों ने नगर निगम प्रशासन को सीधी चेतावनी दी है कि यदि जल्द से जल्द रिहायशी इलाके से इस डंपिंग स्टेशन को नहीं हटाया गया, तो वे सड़क पर उतरकर उग्र आंदोलन करेंगे. वहीं, विवाद बढ़ता देख निगम की ओर से फिलहाल मामले को शांत कराने की कोशिश की गई है और स्थानीय लोगों को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है.

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