राजस्थान के दीपक उत्तर भारत में जलाएंगे CJP की अलख, अभिजीत दिपके ने दी बड़ी जिम्मेदारी

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने संगठन के विस्तार की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए दीपक बालियान को उत्तर भारत का प्रभारी नियुक्त किया है. पार्टी ने गुरुवार, 6 अगस्त को इसकी घोषणा की. CJP ने अपने नेशनल वर्किंग कमेटी में दीपक बालियान को नॉर्थ जोन के प्रभारी के साथ-साथ संगठन के सहप्रभारी का जिम्मा भी सौंपा है. विभिन्न आंदोलन से निकले और लंबे समय तक जमीनी स्तर पर काम करने वाले बालियान को CJP के प्रमुख चेहरों में माना जाता है.

राजस्थान के अलवर जिले की कठूमर तहसील के मानखेड़ा निवासी के रहने वाले दीपक बालियान किसान परिवार से आते हैं. CJP से जुड़ने से पहले उन्होंने करीब सात से आठ वर्षों तक किसान संगठनों के साथ काम किया और किसानों के अधिकारों तथा ग्रामीण मुद्दों पर सक्रिय भूमिका निभाई. किसान आंदोलनों में सक्रिय रहने के दौरान उन्होंने कई धरना-प्रदर्शनों का नेतृत्व किया और ग्रामीण समुदायों को संगठित करने का अनुभव हासिल किया. उनके पिता और दादा भी किसान हैं.

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दीपक बालियान ने अपनी स्कूली शिक्षा कठूमर से पूरी की और भरतपुर स्थित महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की.

सीजेपी नेता आशुतोष रांका के माध्यम से वह पार्टी के संपर्क में आए. बालियान, राजस्थान में संगठन के शुरुआती आयोजकों में शामिल रहे और 15 जून को जयपुर में हुए प्रदर्शन के प्रभारी की भूमिका निभाई थी.

और किसके पास क्या जिम्मेदारी?

औपचारिक घोषणा के अनुसार CJP के संस्थापक और राष्ट्रीय संयोजक अभिजीत दिपके हैं. संगठन में आशुतोष रांका और सौरव दास सह-संयोजक की जिम्मेदारी संभालेंगे. वहीं राष्ट्रीय संगठन प्रभारी का जिम्मा अजिंक्य शिंदे के पास होगा. पार्टी की राष्ट्रीय सचिव आफरीन नवाज होंगी. वहीं मीडिया डिपार्टमेंट की अगुवाई विजय रेड्डी मल्लंगी करेंगे. पार्टी का लॉ डिपार्टमेंट रत्ना सिंह होंगी.. रिसर्च और पॉलिसी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी वैष्णवी गौर के पास रहेगी. सीजेपी के वित्तीय मामलों की जिम्मेदारी योगेश इंगले संभालेंगे.