Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानबयाना: सूखे कुएं में छिपा था 5 करोड़ की दवाइयों का जखीरा, 274 कार्टन बरामद

बयाना: सूखे कुएं में छिपा था 5 करोड़ की दवाइयों का जखीरा, 274 कार्टन बरामद

भरतपुर जिले बयाना स्थित खटनावाली गांव में एक सूखे कुएं से करीब 5 करोड़ रुपए की 274 कार्टून दवाइयां बरामद की गई हैं. इस मामले में ये पता लगाया जा रहा है कि किस उद्देश्य से ये दवाइयां छिपाई गईं थी.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 01 Oct 2026 08:28 AM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान के भरतपुर जिले के बयाना में दवाइयों की अवैध सप्लाई और उनके संभावित गलत इस्तेमालके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है. यहां तहसील के खटनावाली गांव में औषधि नियंत्रण विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक सूखे कुएं से करीब 5 करोड़ रुपये की दवाइयां बरामद की हैं. टीम ने मौके से 274 कार्टून दवाइयां जब्त की हैं. दवाइयों की गुणवत्ता जांच के लिए 10 सैंपल लिए गए हैं. 

मुखबिर से सूचना मिलने के बाद सहायक औषधि नियंत्रक भरतपुर के नेतृत्व में टीम गांव पहुंची. स्थानीय पुलिस और ग्रामीणों की मदद से सूखे कुएं की तलाशी ली गई. यहां बड़ी मात्रा में दवाइयां छिपाकर रखी मिलीं. इनमें हृदय रोग, डायबिटीज और एलर्जी के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाइयां शामिल हैं.  

रिलेटेड स्टोरी >>

राजस्थान
जोधपुर: पुलिस दबिश के दौरान तीसरी मंजिल से गिरा युवक, मौत के बाद हंगामा
जोधपुर: पुलिस दबिश के दौरान तीसरी मंजिल से गिरा युवक, मौत के बाद हंगामा
राजस्थान
जयपुर में कांग्रेस नेता की यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा, लगाए गंभीर आरोप
जयपुर में कांग्रेस नेता की यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा, लगाए गंभीर आरोप
राजस्थान
डूंगरपुरः किराए के कमरे में छप रहे थे 'नकली नोट', जाली करेंसी के साथ 2 गिरफ्तार
डूंगरपुरः किराए के कमरे में छप रहे थे 'नकली नोट', जाली करेंसी के साथ 2 गिरफ्तार
राजस्थान
राजस्थान में GenZ आंदोलन का असर, अगले वित्तीय वर्ष में अगल से पेश होगा यूथ बजट
राजस्थान में GenZ आंदोलन का असर, अगले वित्तीय वर्ष में अगल से बनेगा यूथ बजट
जयपुर में कांग्रेस नेता की यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा, लगाए गंभीर आरोप

किस तरह की दवाइयां बरामद की गई?

बरामद की गईं दवाइयों में सामान्य दवाइयों के अलावा हृदय रोग, डायबिटीज और एलर्जी के उपचार में इस्तेमाल होने वाली दवाइयां भी शामिल हैं. बरामद की गई दवाइयों नें लोसार-50, जानुमेट, केटोरोल-एम, एलेग्रा-एम और जालरा जैसी दवाइयां शामिल हैं. औषधि नियंत्रण आयुक्त अविचल चतुर्वेदी ने बताया कि इतनी बड़ी मात्रा में दवाइयों को सूखे कुएं में छिपाकर रखना गंभीर और संदिग्ध मामला है. विभाग अब दवाइयों के बैच नंबर, निर्माण और एक्सपायरी डेट, निर्माता और सप्लाई चेन की जांच कर रहा है. 

मामले की जांच शुरू

जांच इस एंगल से भी की जा रही है कि कहीं एक्सपायर दवाइयों को अवैध तरीके से बाजार में बेचने के लिए उनकी तारीख बदलकर तो नहीं रखा गया था. इसके लिए निर्माता स्तर से रिकॉर्ड जुटाए जा रहे हैं. विभाग ने मामले की जानकारी उत्तर प्रदेश के औषधि अधिकारियों और संबंधित कंपनियों को भी दी.

इसके बाद आगरा में भी संबंधित दवाइयां जब्त की गईं और मलपुरा थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है. राजस्थान में भी मामले से जुड़े लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है.  जांच में दवाइयां नकली, मिलावटी या अवैध पाई गईं तो कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी. 

जोधपुर: पुलिस दबिश के दौरान तीसरी मंजिल से गिरा युवक, मौत के बाद हंगामा

 

और पढ़ें

About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
Read More
Published at : 01 Oct 2026 08:28 AM (IST)
Tags :
Bayana News RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
जोधपुर: पुलिस दबिश के दौरान तीसरी मंजिल से गिरा युवक, मौत के बाद हंगामा
जोधपुर: पुलिस दबिश के दौरान तीसरी मंजिल से गिरा युवक, मौत के बाद हंगामा
राजस्थान
जयपुर में कांग्रेस नेता की यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा, लगाए गंभीर आरोप
जयपुर में कांग्रेस नेता की यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा, लगाए गंभीर आरोप
राजस्थान
डूंगरपुरः किराए के कमरे में छप रहे थे 'नकली नोट', जाली करेंसी के साथ 2 गिरफ्तार
डूंगरपुरः किराए के कमरे में छप रहे थे 'नकली नोट', जाली करेंसी के साथ 2 गिरफ्तार
राजस्थान
राजस्थान में GenZ आंदोलन का असर, अगले वित्तीय वर्ष में अगल से पेश होगा यूथ बजट
राजस्थान में GenZ आंदोलन का असर, अगले वित्तीय वर्ष में अगल से बनेगा यूथ बजट
Advertisement

वीडियोज

पति के टुकड़े-टुकड़े...अब रोएगी मुस्कान!
चाकूबाजी या हाइजैक, फ्लाइट में क्या हुआ?
Diwali 2026 से पहले महंगाई का झटका! AC-TV से लेकर खाने-पीने की चीजें होंगी महंगी?
बढ़ रहा सियासी क्लेश..ज्ञानेश देंगे इस्तीफा? विश्लेषका का विश्लेषण
Jammu Kashmir में सुरक्षाबलों ने लश्कर आतंकी Hashim Musa को मार गिराया
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारत के पायलट माछर के लिए इजरायली राजदूत कर रहे प्रार्थना, बोले- 'उनकी जिंदगी...'
भारत के पायलट माछर के लिए इजरायली राजदूत कर रहे प्रार्थना, बोले- 'उनकी जिंदगी...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजम खान की पत्नी की अखिलेश यादव से मुलाकात, राज्यसभा के तीसरे सपा प्रत्याशी पर चर्चा
आजम खान की पत्नी की अखिलेश यादव से मुलाकात, राज्यसभा के तीसरे सपा प्रत्याशी पर चर्चा
इंडिया
'नए वोटर्स को नहीं देनी होगी मां-बाप की डिटेल', SIR पर चुनाव आयोग का बड़ा फैसला
'नए वोटर्स को नहीं देनी होगी मां-बाप की डिटेल', SIR पर चुनाव आयोग का बड़ा फैसला
तमिल सिनेमा
बुधवार को घटी ‘द पैराडाइज’ की कमाई, लेकिन बन गई तेलुगु की साल की 5वीं सबसे बड़ी फिल्म, जानें- 7 दिनों का कलेक्शन
बुधवार को घटी ‘द पैराडाइज’ की कमाई, लेकिन साल की टॉप 5 तेलुगु फिल्मों में की एंट्री
क्रिकेट
223 रन बनाने वाले शुभमन गिल को 'प्लेयर ऑफ द मैच' बनने पर मिली कितनी रकम?
223 रन बनाने वाले शुभमन गिल को 'प्लेयर ऑफ द मैच' बनने पर मिली कितनी रकम?
दिल्ली NCR
रेल टिकट बुकिंग सिस्टम पर हाई कोर्ट सख्त, रेलवे और IRCTC से मांगा जवाब 
रेल टिकट बुकिंग सिस्टम पर हाई कोर्ट सख्त, रेलवे और IRCTC से मांगा जवाब 
विश्व
मैंने आतंकी को पकड़ा... फ्लाईदुबई के एक यात्री ने नेतन्याहू को सुनाई आपबीती
मैंने आतंकी को पकड़ा... फ्लाईदुबई के एक यात्री ने नेतन्याहू को सुनाई आपबीती
ट्रेंडिंग
तेज रफ्तार का कहर, मासूम को बाइक ने मारी टक्कर, रुला देगा वीडियो
तेज रफ्तार का कहर, मासूम को बाइक ने मारी टक्कर, रुला देगा वीडियो
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget