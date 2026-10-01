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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजोधपुर: पुलिस दबिश के दौरान तीसरी मंजिल से गिरा युवक, मौत के बाद हंगामा

जोधपुर: पुलिस दबिश के दौरान तीसरी मंजिल से गिरा युवक, मौत के बाद हंगामा

जोधपुर में एक युवक को पकड़ने गई पुलिस के सामने एक परेशानी खड़ी हो गई है. युवक ने पुलिस से बचने के लिए छत का सहारा लिया लेकिन वो छत से ही गिर गया जिससे उसकी मौत हो गई है और लोगों में आक्रोश है.

Written By : करनपुरी, जोधपुर |  Updated at : 01 Oct 2026 07:52 AM (IST)
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जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट ईस्ट के नागौरी गेट थाना क्षेत्र में बुधवार (30 सितंबर) को वारंटी युवक को पकड़ने गई पुलिस के दौरान हादसा हो गया. पुलिस के अनुसार, सद्दाम नामक युवक पुलिस को देखकर मकान की छत पर चला गया और पड़ोसी की छत की ओर जाने के बाद तीसरी मंजिल की बालकनी से नीचे गिर गया. नीचे बिजली के तारों पर गिरने के बाद युवक की मौत हो गई. 

घटना के बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए. आक्रोशित लोगों ने पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी और एक पुलिस कांस्टेबल के साथ मारपीट तक की. घायल कांस्टेबल को उपचार के लिए पावटा अस्पताल ले जाया गया. घटना की सूचना मिलने के बाद अस्पताल में भी बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए. कांग्रेस के कुछ नेता भी मौके पर पहुंचे. 

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पुलिस ने शुरू की जांच

एडिशनल डीसीपी ईस्ट नरेंद्र सिंह देवड़ा ने बताया कि आज हुई घटना बेहद दुखद है. पूरे मामले की जांच की जा रही है. युवक ऊपर से कैसे गिरा और किन परिस्थितियों में यह घटना हुई, इसकी जांच की जा रही है. मृतक सद्दाम के परिजनों से भी बातचीत की जा रही है. उन्होंने कहा कि परिजन अपनी मांगें लिखित में दें, जिन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि घटना के दौरान पुलिस कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई और पुलिस वाहन में भी तोड़फोड़ की गई. एक कांस्टेबल घायल हुआ है, जिसे अस्पताल ले जाया गया है. 

परिजनों ने मामले पर क्या कहा?

पुलिस के अनुसार, सद्दाम के खिलाफ वारंट था और उसे थाने बुलाया जा रहा था, लेकिन वो नहीं आ रहा था. इसके बाद पुलिस टीम उसे पकड़ने के लिए उसके घर पहुंची. पुलिस को देखकर सद्दाम छत की ओर चला गया और पड़ोसी की छत पर जाने का प्रयास किया. इसके बाद वो मकान की तीसरी मंजिल की बालकनी से नीचे गिर गया. वहीं, मृतक के पिता का आरोप है कि पुलिस लगातार सद्दाम को फोन कर रही थी और उसे परेशान किया जा रहा था. उन्होंने बताया कि सद्दाम की जमानत के लिए वो करीब 6 हजार रुपये लेकर आए थे.  

स्थानीय लोगों में आक्रोश

दूसरी ओर, मृतक के चाचा ने बताया कि पुलिस उसे पकड़ने के लिए घर आई थी. उनके अनुसार सद्दाम छत पर चढ़ गया और पड़ोसी की बालकनी में जाकर खड़ा हो गया. परिजनों के मुताबिक उसने पुलिस से कहा था कि उसे पकड़ने पर वो कूद जाएगा. फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है. युवक की मौत के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों में आक्रोश है. पुलिस अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है. 

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About the author करनपुरी, जोधपुर

करनपुरी गोस्वामी ABP NEWS की डिजिटल टीम के साथ बतौर रिपोर्टर जुड़े हुई हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 12 साल का अनुभव है और पिछले 10 सालों से वे एबीपी के साथ जुड़े हुए हैं. राजस्थान के जोधपुर संभाग से जुड़ी हर खबर पर इनकी नजर रहती है. इससे पहले करनपुरी इंडिया टीवी के साथ भी काम कर चुके हैं.
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Published at : 01 Oct 2026 07:52 AM (IST)
Tags :
RAJASTHAN NEWS Jodhpur NEWS
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