राजस्थान सरकार ने अगले साल पेश होने वाले 2027-28 के राज्य बजट में पहली बार अलग से यूथ बजट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. कृषि बजट की तर्ज पर बनने वाले इस बजट में युवाओं से जुड़ी योजनाओं, उनके लिए होने वाले खर्च और काम की प्रगति को अलग से सामने लाने की तैयारी है.

सरकार ने इसके लिए विभागों से जानकारी जुटाने के साथ आम लोगों और युवाओं से सुझाव भी मांगे हैं, ताकि युवाओं की जरूरतों और उम्मीदों को बजट में जगह मिल सके. माना यह जा रहा है कि सरकार यह कदम जेन जी द्वारा पिछले दिनों दिल्ली के जंतर मंतर समेत देश में तमाम जगहों पर किए गए GenZ आंदोलन के असर की वजह से उठाने जा रही है. इसमें जेन जी को खास फोकस किया जा सकता है.

यूथ बजट में युवाओं की पढ़ाई, रोजगार से जुड़ी योजनाओं पर ध्यान

युवा मामले और खेल विभाग को यूथ बजट का नोडल विभाग बनाया गया है. यानी अलग-अलग विभागों में युवाओं से जुड़ी योजनाओं और प्रस्तावों की जानकारी एक जगह जुटाने और उन्हें बजट में शामिल करने के काम में यही विभाग मुख्य भूमिका निभाएगा. विभाग में इसके लिए अलग यूथ बजट सेल भी बनाई जाएगी. विभागों के बीच तालमेल के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा. राज्य की भजन लाल शर्मा सरकार की कैबिनेट की अगली बैठक में इसका मसौदा भी पेश किया जा सकता है.

यूथ बजट में युवाओं की पढ़ाई, कौशल बढ़ाने, रोजगार और युवा कल्याण से जुड़ी योजनाओं पर खास ध्यान रहेगा. सरकार की गाइडलाइन के अनुसार युवाओं के लिए 70 प्रतिशत या उससे ज्यादा प्रावधान वाली योजनाओं को एक श्रेणी में रखा जाएगा, जबकि इससे कम हिस्से वाली योजनाएं दूसरी श्रेणी में शामिल होंगी. छात्रवृत्ति, खेल, प्रशिक्षण, रोजगार, स्वरोजगार, स्टार्टअप और उद्यमिता जैसी गतिविधियों से जुड़ी योजनाओं का खर्च भी अलग से दिखाने की तैयारी है.

राजस्थान के 3 हजार मदरसों पर हाईकोर्ट की नजर, सरकार से मांगी रिपोर्ट

17 सितंबर को युवा संवाद के दौरान की यूथ बजट की घोषणा

इस व्यवस्था का मकसद अलग-अलग विभागों में चल रही युवा योजनाओं को एक साथ देखना और उनके लिए तय बजट तथा खर्च की निगरानी आसान बनाना है. संबंधित योजनाओं की प्रगति और आवंटित राशि के इस्तेमाल की जानकारी भी जुटाई जाएगी. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 17 सितंबर को युवाओं के साथ संवाद के दौरान 2027-28 के बजट में यूथ बजट लाने की घोषणा की थी. इसके बाद वित्त विभाग ने इसकी तैयारी के लिए विभागों की जिम्मेदारियां तय करना शुरू किया.

सरकार ने युवाओं और आम लोगों से भी सुझाव मांगे हैं. वित्त विभाग के पोर्टल पर हिंदी या अंग्रेजी में सुझाव भेजे जा सकते हैं. हालांकि अभी यूथ बजट का कुल आकार और इसमें शामिल होने वाली योजनाओं की अंतिम सूची तय नहीं हुई है.

जयपुर के वर्ल्ड हेरिटेज दर्जे पर मंडरा रहा खतरा, हाईकोर्ट ने जताई चिंता