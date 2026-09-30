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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान में GenZ आंदोलन का असर, अगले वित्तीय वर्ष में अगल से पेश होगा यूथ बजट

राजस्थान में GenZ आंदोलन का असर, अगले वित्तीय वर्ष में अगल से पेश होगा यूथ बजट

राजस्थान सरकार ने अगले साल पेश होने वाले 2027-28 के राज्य बजट में यूथ बजट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. यूथ बजट में युवाओं की पढ़ाई, रोजगार और युवा कल्याण से जुड़ी योजनाओं पर खास ध्यान रहेगा.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 30 Sep 2026 02:03 PM (IST)
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राजस्थान सरकार ने अगले साल पेश होने वाले 2027-28 के राज्य बजट में पहली बार अलग से यूथ बजट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. कृषि बजट की तर्ज पर बनने वाले इस बजट में युवाओं से जुड़ी योजनाओं, उनके लिए होने वाले खर्च और काम की प्रगति को अलग से सामने लाने की तैयारी है.

सरकार ने इसके लिए विभागों से जानकारी जुटाने के साथ आम लोगों और युवाओं से सुझाव भी मांगे हैं, ताकि युवाओं की जरूरतों और उम्मीदों को बजट में जगह मिल सके. माना यह जा रहा है कि सरकार यह कदम जेन जी द्वारा पिछले दिनों दिल्ली के जंतर मंतर समेत देश में तमाम जगहों पर किए गए GenZ आंदोलन के असर की वजह से उठाने जा रही है. इसमें जेन जी को खास फोकस किया जा सकता है. 

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यूथ बजट में युवाओं की पढ़ाई, रोजगार से जुड़ी योजनाओं पर ध्यान 

युवा मामले और खेल विभाग को यूथ बजट का नोडल विभाग बनाया गया है. यानी अलग-अलग विभागों में युवाओं से जुड़ी योजनाओं और प्रस्तावों की जानकारी एक जगह जुटाने और उन्हें बजट में शामिल करने के काम में यही विभाग मुख्य भूमिका निभाएगा. विभाग में इसके लिए अलग यूथ बजट सेल भी बनाई जाएगी. विभागों के बीच तालमेल के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा. राज्य की भजन लाल शर्मा सरकार की कैबिनेट की अगली बैठक में इसका मसौदा भी पेश किया जा सकता है.

यूथ बजट में युवाओं की पढ़ाई, कौशल बढ़ाने, रोजगार और युवा कल्याण से जुड़ी योजनाओं पर खास ध्यान रहेगा. सरकार की गाइडलाइन के अनुसार युवाओं के लिए 70 प्रतिशत या उससे ज्यादा प्रावधान वाली योजनाओं को एक श्रेणी में रखा जाएगा, जबकि इससे कम हिस्से वाली योजनाएं दूसरी श्रेणी में शामिल होंगी. छात्रवृत्ति, खेल, प्रशिक्षण, रोजगार, स्वरोजगार, स्टार्टअप और उद्यमिता जैसी गतिविधियों से जुड़ी योजनाओं का खर्च भी अलग से दिखाने की तैयारी है.

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17 सितंबर को युवा संवाद के दौरान की यूथ बजट की घोषणा

इस व्यवस्था का मकसद अलग-अलग विभागों में चल रही युवा योजनाओं को एक साथ देखना और उनके लिए तय बजट तथा खर्च की निगरानी आसान बनाना है. संबंधित योजनाओं की प्रगति और आवंटित राशि के इस्तेमाल की जानकारी भी जुटाई जाएगी. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 17 सितंबर को युवाओं के साथ संवाद के दौरान 2027-28 के बजट में यूथ बजट लाने की घोषणा की थी. इसके बाद वित्त विभाग ने इसकी तैयारी के लिए विभागों की जिम्मेदारियां तय करना शुरू किया.

सरकार ने युवाओं और आम लोगों से भी सुझाव मांगे हैं. वित्त विभाग के पोर्टल पर हिंदी या अंग्रेजी में सुझाव भेजे जा सकते हैं. हालांकि अभी यूथ बजट का कुल आकार और इसमें शामिल होने वाली योजनाओं की अंतिम सूची तय नहीं हुई है.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 30 Sep 2026 02:03 PM (IST)
Tags :
Bhajan Lal Sharma RAJASTHAN NEWS
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