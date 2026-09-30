जयपुर में कांग्रेस नेता की यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा, लगाए गंभीर आरोप

जयपुर की सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी (SGVU) में करीब 300 छात्रों की मूल डिग्री और मार्कशीट रोके जाने के विरोध में आज छात्रों ने यूनिवर्सिटी के बाहर जमकर हंगामा किया. छात्रों का आरोप है कि फीस जमा करने के बावजूद अब उनसे दोबारा पैसे मांगे जा रहे हैं. प्रदर्शन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP समेत कई छात्र संगठनों के कार्यकर्ता भी शामिल हुए.

सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि उन्होंने वर्ष 2020 से 2025 के बीच यूनिवर्सिटी काउंटर पर फीस जमा की थी. इसके लिए उनके पास फीस की रसीदें और ऑनलाइन पेमेंट के स्क्रीनशॉट भी हैं. छात्रों का आरोप है कि यूनिवर्सिटी के एक कर्मचारी ने बड़ी संख्या में छात्रों से फीस ली, लेकिन पूरी रकम यूनिवर्सिटी में जमा नहीं की. कुछ छात्रों को कथित तौर पर फर्जी रसीदें भी दी गईं.

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छात्रों ने लगाए ये आरोप

मामला सामने आने के बाद अब इसका खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ रहा है. छात्रों का आरोप है कि उनकी मूल डिग्री - मार्कशीट और दूसरे दस्तावेज रोक दिए गए हैं और उनसे दोबारा फीस जमा करने को कहा जा रहा है. उनका कहना है कि परीक्षा से पहले एडमिट कार्ड रोकने की धमकी देकर कुछ छात्रों से स्टांप पेपर पर एग्रीमेंट भी कराया गया था.

गबन के खिलाफ FIR का भी जिक्र

छात्रों ने यूनिवर्सिटी के तत्कालीन अकाउंटेंट शुभम गौड़ के खिलाफ करीब 1.30 करोड़ रुपए के कथित गबन की FIR का भी जिक्र किया. साथ ही मार्च 2026 में कथित तौर पर 20 लाख रुपए में हुए समझौते को लेकर भी सवाल उठाए. डिग्री नहीं मिलने और दोबारा फीस मांगने से नाराज छात्र आज सड़क पर उतर आए. नारेबाजी और हंगामा बढ़ने पर यूनिवर्सिटी प्रशासन हरकत में आया. रजिस्ट्रार ने छात्रों से बातचीत की और उनकी मांगों पर कार्रवाई के लिए एक हफ्ते का समय मांगा.

छात्रों की ये है मांग

छात्रों की मांग है कि उनसे दोबारा फीस न ली जाए और उनकी मूल डिग्री व सभी जरूरी दस्तावेज बिना शर्त जारी किए जाएं. साथ ही पूरे मामले की जांच कर जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाए.

कांग्रेस नेता सुनील शर्मा के परिवार की है यूनिवर्सिटी

जानकारी के मुताबिक यह यूनिवर्सिटी जयपुर में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सुनील शर्मा के परिवार की है. सुनील शर्मा मौजूदा समय में जयपुर में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं. कांग्रेस नेता का जुड़ाव होने की वजह से ही यहां के छात्रों के प्रदर्शन में एबीवीपी के कार्यकर्ता भी शामिल हुए. बहरहाल प्रदर्शनकारी छात्रों ने साफ तौर पर कहा है कि अगर जल्दी उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वह दोबारा से सड़कों पर उतरेंगे.

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