झुंझुनूं: गला रेतकर पत्नी को उतारा मौत के घाट, युवक ने फिर खुद भी लगाई फांसी

राजस्थान के झुंझुनूं जिले में बुधवार को युवक ने अपनी पत्नी की कथित तौर पर गला रेतकर हत्या कर दी और फिर खुद भी फांसी लगा ली. पुलिस ने यह जानकारी देते हुए बताया कि यह घटना बिसाऊ थाना क्षेत्र में हुई.

थानाधिकारी उमा शंकर शर्मा ने बताया कि अब्दुल रहीम (30) ने अपने घर में अपनी पत्नी का कथित तौर पर गला रेत दिया और उसके बाद खुद फांसी लगा ली. उन्होंने बताया कि दंपति के दो बेटे हैं. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची.

घर में मृत पाए गए पति-पत्नी

बताया जा रहा है कि बिसाऊ कस्बे में एक दंपति संदिग्ध हालात में मृत पाए गए हैं. कमरे में पत्नी एक तरफ मृत और दूसरी तरफ पति का शव फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी है. बुधवार सुबह परिजनों को जैसे ही पता चला उन्होंने तुरंत मामले की सूचना पुलिस को दी.

सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे पुलिस के अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया. साथ ही आसपास के लोगों से भी जानकारी जुटाना शुरू की. फिलहाल पुलिस द्वारा क्राइम सीन को सील कर दिया गया है. फॉरेंसिक टीम सबूत जुटाने में लगी हुई है.

मामले की जांच कर रही पुलिस

पुलिस ने बताया कि घटना किन परिस्थितियों में हुई, इसका अभी पता नहीं चल पाया है और पुलिस द्वारा मामले में हर एंगल से जांच की जा रही है. घटना के पीछे के कारणों का भी पता लगाया जा रहा है. पुलिस मामले में लोगों से भी पूछताछ कर रही है.

पुलिस ने मृतकों की पहचान कर ली है. बताया जा रहा है कि दंपति के दो बच्चे हैं. घटना के बारे में या फिर पति-पत्नी में आपसी विवाद की वजह को भी खंगाला जा रहा है. इसके पीछे आखिर क्या वजह हो सकती है यह जांच के बाद ही पता चल पाएगा.

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