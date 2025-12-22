हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानबाड़मेर कलेक्टर टीना डाबी को छात्राओं ने बता दिया ‘रील स्टार’, ABVP के 2 छात्र नेता गिरफ्तार, थाने पर धरना प्रदर्शन

बाड़मेर कलेक्टर टीना डाबी को छात्राओं ने बता दिया ‘रील स्टार’, ABVP के 2 छात्र नेता गिरफ्तार, थाने पर धरना प्रदर्शन

Rajasthan News: बाड़मेर के महिला कॉलेज में फीस बढ़ोतरी के विरोध के दौरान नारेबाजी में कलेक्टर टीना डाबी को ‘रील स्टार’ कहने पर विवाद खड़ा हो गया. दो छात्र नेता हिरासत में लिए गए.

By : मुबारिक खान, मोहम्मद मोईन | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 22 Dec 2025 12:13 PM (IST)
Preferred Sources

बाड़मेर के महिला कॉलेज में फीस बढ़ोतरी के खिलाफ चल रहे छात्राओं के आंदोलन के दौरान टीना डाबी को लेकर की गई एक टिप्पणी पर विवाद खड़ा हो गया. नारेबाजी के बीच अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) से जुड़े दो छात्र नेताओं ने जिला कलेक्टर को 'रील स्टार' कह दिया. इसके बाद पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया, जिससे मामला और गरमा गया.

महिला कॉलेज के बाहर छात्राएं फीस बढ़ोतरी वापस लेने की मांग को लेकर धरने पर बैठी थीं. इसी दौरान ABVP के दो छात्र नेता भी समर्थन में वहां पहुंचे. नारेबाजी के बीच 'रील स्टार' वाली टिप्पणी सामने आई. कुछ समय बाद कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों छात्र नेताओं को हिरासत में ले लिया. छात्र नेताओं की हिरासत की खबर फैलते ही धरने पर बैठी छात्राएं भी कोतवाली थाने पहुंच गईं और थाने के बाहर नारेबाजी शुरू कर दी.

बयान की वजह से कार्रवाई- छात्राएं 

धरने में शामिल छात्राओं का आरोप है कि छात्र नेताओं को फीस बढ़ोतरी के विरोध में नहीं, बल्कि कलेक्टर को रील स्टार कहने की वजह से हिरासत में लिया गया. छात्राओं का कहना है कि यह कोई अपमानजनक टिप्पणी नहीं थी.

धरने में शामिल छात्रा हीना खत्री ने कहा कि अगर कोई कह रहा है कि मैडम रील स्टार हैं तो इसमें गलत क्या है? सफ़ाई अभियान हो या कोई और कार्यक्रम, हर जगह उनके वीडियो बनते हैं. इसमें कोई अपमान नहीं किया गया.

वहीं पुलिस और जिला प्रशासन की ओर से कहा गया कि यह कार्रवाई कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए की गई. पुलिस के मुताबिक, मौके पर स्थिति तनावपूर्ण हो रही थी, इसलिए एहतियातन दोनों छात्र नेताओं को हिरासत में लिया गया. बाद में बिना मुकदमा दर्ज किए उन्हें रिहा कर दिया गया.

टीना डाबी हमारी रोल मॉडल नहीं

छात्राएं जिला कलेक्टर टीना डाबी को बुलाए जाने और उनसे इस मामले में दखल दिए जाने की मांग कर रही थी. आरोप है कि वहां पहुंचे ADM और SDM ने कलेक्टर टीना डाबी को बुलाए जाने से मना कर दिया. उन्होंने कहा कि वह आप लोगों के लिए रोल मॉडल की तरह हैं.

इस जवाब पर धरने पर बैठी छात्राएं बिफर गई. उन्होंने कहा कि मैडम टीना डाबी रोल मॉडल नहीं बल्कि रील स्टार हैं. वह सार्वजनिक कार्यक्रमों में रील बनाती हुई नजर आती है, लेकिन धरने पर बैठी हुई छात्राओं की फीस के मामले को लेकर उनके पास वक्त नहीं है. ऐसे में वह उन्हें रील स्टार ही मानेगी, रोल मॉडल नहीं. उनकी रोल मॉडल तो अहिल्याबाई होल्कर और रानी लक्ष्मी बाई हैं. 

फीस बढ़ोतरी पर विरोध जारी

इस पूरे घटनाक्रम के बावजूद महिला कॉलेज में फीस बढ़ोतरी को लेकर छात्राओं का विरोध अब भी जारी है. छात्राओं का कहना है कि जब तक बढ़ी हुई फीस वापस नहीं ली जाती, तब तक उनका आंदोलन चलता रहेगा. उधर, बाड़मेर जिला प्रशासन का कहना है कि कॉलेज प्रबंधन और छात्राओं के बीच बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है.

और पढ़ें

About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
Read
Published at : 22 Dec 2025 12:13 PM (IST)
Tags :
Tina Dabi Barmer News RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
India Nuclear: भारत में किसके पास है परमाणु बम का रिमोट कंट्रोल? कौन दे सकता है हमले का आदेश
भारत में किसके पास है परमाणु बम का रिमोट कंट्रोल? कौन दे सकता है हमले का आदेश
महाराष्ट्र
मुंबई में बड़ी वारदात, चलती लोकल ट्रेन से लड़की को नीचे फेंका, आरोपी अख्तर नवाज गिरफ्तार
मुंबई में बड़ी वारदात, चलती लोकल ट्रेन से लड़की को नीचे फेंका, आरोपी अख्तर नवाज गिरफ्तार
विश्व
'शर्म आनी चाहिए... अजरबैजान को भी चूना लगाना शुरू कर दिया', पाकिस्तानियों की इस हरकत पर PAK एक्सपर्ट को आया गुस्सा
'शर्म आनी चाहिए... अजरबैजान को भी चूना लगाना शुरू कर दिया', पाकिस्तानियों की इस हरकत पर PAK एक्सपर्ट को आया गुस्सा
क्रिकेट
पाकिस्तान की बेशर्मी, जिस ब्लॉकबस्टर 'धुरंधर' को किया बैन, उसी फिल्म के गाने पर जमकर नाचे खिलाड़ी
पाकिस्तान की बेशर्मी, जिस ब्लॉकबस्टर 'धुरंधर' को किया बैन, उसी फिल्म के गाने पर जमकर नाचे खिलाड़ी
Advertisement

वीडियोज

Top News: 9 बजे की बड़ी खबरें | Aravali Hills | Bangladesh Protest | TMC | Jeetram Manjhi
Maharashtra News: महाराष्ट्र के पुणे से दिल झकझोरने वाली खबर, हवा में हल्दी उड़ाते समय लग गई आग |
Develop India 2047 Mission-इन 3 Sectors में सरकार का बड़ा दांव | Paisa Live
Elvish Yadav Donation Controversy: ₹9 करोड़ इलाज की अपील, Munawar Faruqui के आरोप और NGO Transparency पर बहस
Sunidhi Chauhan Interview: Filmfare की जीत, Bollywood की Powerhouse Singer बनने तक का सफर
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
India Nuclear: भारत में किसके पास है परमाणु बम का रिमोट कंट्रोल? कौन दे सकता है हमले का आदेश
भारत में किसके पास है परमाणु बम का रिमोट कंट्रोल? कौन दे सकता है हमले का आदेश
महाराष्ट्र
मुंबई में बड़ी वारदात, चलती लोकल ट्रेन से लड़की को नीचे फेंका, आरोपी अख्तर नवाज गिरफ्तार
मुंबई में बड़ी वारदात, चलती लोकल ट्रेन से लड़की को नीचे फेंका, आरोपी अख्तर नवाज गिरफ्तार
विश्व
'शर्म आनी चाहिए... अजरबैजान को भी चूना लगाना शुरू कर दिया', पाकिस्तानियों की इस हरकत पर PAK एक्सपर्ट को आया गुस्सा
'शर्म आनी चाहिए... अजरबैजान को भी चूना लगाना शुरू कर दिया', पाकिस्तानियों की इस हरकत पर PAK एक्सपर्ट को आया गुस्सा
क्रिकेट
पाकिस्तान की बेशर्मी, जिस ब्लॉकबस्टर 'धुरंधर' को किया बैन, उसी फिल्म के गाने पर जमकर नाचे खिलाड़ी
पाकिस्तान की बेशर्मी, जिस ब्लॉकबस्टर 'धुरंधर' को किया बैन, उसी फिल्म के गाने पर जमकर नाचे खिलाड़ी
बॉलीवुड
कुमार सानू ने एक्स वाइफ पर किया मानहानि का मुकदमा, अब रीता भट्टाचार्य बोलीं- 'हमें हैरेस करना बंद करो'
कुमार सानू ने एक्स वाइफ पर किया मानहानि का मुकदमा, अब रीता भट्टाचार्य बोलीं- 'हमें हैरेस करना...'
यूटिलिटी
एयर प्यूरीफायर पड़ रहा महंगा, इन तरीकों से साफ कर सकते हैं घर की हवा
एयर प्यूरीफायर पड़ रहा महंगा, इन तरीकों से साफ कर सकते हैं घर की हवा
ट्रेंडिंग
Video: UAE में भारी बारिश के बाद घाटियों में आई बाढ़, भीषण जल बहाव देख हैरान रह गए यूजर्स
UAE में भारी बारिश के बाद घाटियों में आई बाढ़, भीषण जल बहाव देख हैरान रह गए यूजर्स
हेल्थ
Early Signs of Infection: बॉडी में इंफेक्शन का पता बताते हैं ये 7 लक्षण, कहीं आप भी तो नहीं कर रहे इग्नोर
बॉडी में इंफेक्शन का पता बताते हैं ये 7 लक्षण, कहीं आप भी तो नहीं कर रहे इग्नोर
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
ENT LIVE
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Embed widget