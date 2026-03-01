हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Rajasthan News: 'कई बार राजनीति में गुरूर...', MLA रविंद्र सिंह भाटी को लेकर बीजेपी नेता का बड़ा बयान

Rajasthan News: 'कई बार राजनीति में गुरूर...', MLA रविंद्र सिंह भाटी को लेकर बीजेपी नेता का बड़ा बयान

Barmer News in Hindi: रवींद्र सिंह भाटी को लेकर बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ का बड़ा बयान सामने आया है. जिसको लेकर सूबे की सियासत गरमा गई है.

By : मुबारिक खान | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 01 Mar 2026 02:22 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान में बीजेपी के कद्दावर नेता राजेंद्र राठौड़ का एक बयान इन दिनों सुर्खियां बटोर रहा है. उन्होंने पश्चिमी राजस्थान से आने वाले निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी को लेकर बयान दिया है. उन्होंने भाटी को लेकर कहा है कि कई बार एक्सिडेंटल पॉलिटिक्स से भी लोग पैदा होते हैं और चले जाते हैं.

राठौड़ का यह बयान राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा करने के लिए काफी है. इस बयान को दोनों राजपूत क्षत्रपों के बीच युद्ध के उस बिगुल की तरह देखा जा रहा है जो कि अब शुरू हो रहा है. राठौड़ यहीं नहीं रुके उन्होंने कहा कई बार राजनीति में गुरूर आ जाता है जो कि चलता नहीं.

बीजेपी नेता ने रविंद्र सिंह भाटी पर बोला तीखा हमला

राजेन्द्र राठौड़ ने एक इंटरव्यू के दौरान रविंद्र सिंह भाटी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि राजनीति के अंदर कई बार एक्सीडेंटल पॉलिटिक्स से लोग पैदा होते हैं, चले जाते हैं. राजनीति में रहकर राजनीति में आना आसान है. मैं तो ये कहता हूं कि कई बार पहला चुनाव जीतना आसान है पर दूसरा चुनाव जीतना कठिन है.

वहीं वरिष्ठ भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ ने यह भी कहा है कि कई बार मैंने उनको कहा भी है कि राजनीति में जब कभी भी गरूर आ जाता है, तो वो गरूर और अहंकार ये राजनीति के अंदर चलते नहीं. सहज व्यक्ति का बातचीत करने के तौर-तरीके से लेकर आम आदमी से व्यवहार, सहजता का रहे, वही सबसे बड़ी पूंजी है. 

चुनाव में जीत को लेकर दी यह नसीहत

उन्होंने आगे कहा कि उसके बारे में उनको निश्चित तौर पर मैंने आगाह भी किया है और मुझे लगता है कि वो इस ओर आगे भी बढ़ेंगे. पहले चुनाव में आप सामने वाले की कमियों के कारण और किसी रिएक्शन के कारण भी जीत सकते हो और दूसरी बार लोग आपका आकलन करते हैं. 

इसीलिए सभी ने देखा होगा कि राजस्थान की विधानसभा में जो चुने हुए विधायक हैं. उसमें 60 से 70% लोग हारते हैं. वे इसी कारण हारते हैं कि वो चुनने के बाद भूल जाते हैं. राजेंद्र राठौड़ के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा है. वहीं दूसरी तरफ अब रविंद्र सिंह भाटी के पलटवार का इंतजार भी किया जा रहा है.

About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
Published at : 01 Mar 2026 02:22 PM (IST)
BJP Rajendra Rathore Ravindra Singh Bhati RAJASTHAN NEWS
