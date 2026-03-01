सीकर: वार्षिक मेला खत्म होने के बाद खाटू श्याम मंदिर में उमड़ा जनसैलाब, होली तक VIP दर्शन बंद

राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम मंदिर में वार्षिक मेले का समापन होने के बावजूद आज श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है. आठ दिवसीय वार्षिक मेले का समापन कल शनिवार को भव्य आरती के साथ हुआ था. आज रविवार (1 मार्च) की छुट्टी होने की वजह से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है.

हजारों की संख्या में श्रद्धालु बाबा खाटू श्याम का दर्शन करने के लिए आए हुए हैं. मंदिर परिसर से लेकर बाहर की मुख्य सड़क तक करीब डेढ़ किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है. आज सुबह से अब तक तकरीबन एक लाख श्रद्धालु दर्शन पूजन कर चुके हैं.

कई किलोमीटर तक पैदल चल रहे हैं श्रद्धालु

तमाम श्रद्धालुओं को कई किलोमीटर पैदल ही चलना पड़ रहा है. इसके बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था में कहीं कोई कमी नजर नहीं आ रही है. बाबा श्याम के दरबार में भक्ति और आस्था का अनूठा समागम देखने को मिल रहा है. पूरा वातावरण बाबा श्याम के जयकारों से गूंज रहा है.

मंदिर परिसर में इतनी भीड़ उमड़ी हुई है कि तिल रखने की भी जगह नहीं बची है. मंदिर परिसर में होली तक इसी तरह भीड़ बरकरार रहने की उम्मीद है. होली तक मंदिर परिसर में वीआईपी एंट्री पूरी तरह से बंद रहेगी. किसी भी वीआईपी को दर्शन नहीं करा पाएंगे. आम भक्त सुकून से होली तक दर्शन कर पाएंगे.

वार्षिक लक्खी मेला हुआ खत्म

खाटू श्याम का वार्षिक फाल्गुनी लक्खी मेला (28 फरवरी) को खत्म हो गया है. इस मेले में लाखों की संख्या में लोग आए. वहीं लगभग 15 लाख के करीब लोगों ने बाब श्याम के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया है. इस लक्खी मेले की शुरुआत 18 फरवरी से हुई थी. जो 10 दिन लगातार चलने के बाद अब समाप्त हो गया है.

मेले के शुरू होते ही वीआईपी कल्चर और दर्शन पर रोक लगाई गई थी. वहीं एक बार फिर वीआईपी दर्शन को होली तक बैन कर दिया गया है. मेले के दौरान खाटू श्याम मंदिर की सजावट के लिए खास तौर पर 120 बंगाली कारीगरों की टीम बुलाई गई थी, जिन्होंने अपनी कला से मंदिर परिसर को पौराणिक काल के दृश्यों से दरबार को सजाया था. जिसने सभी श्रद्धालुओं का दिल जीता.