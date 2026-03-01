हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran War: ईरानी हमलों के बीच दुबई में फंसे जोधपुर के 120 श्रद्धालु, पीएम मोदी से मांगी मदद

Israel Iran War News: दुबई में फंसे जोधपुर के 120 श्रद्धालु आपात स्थिति के बाद होटल में रुके हैं. उड़ानें रद्द होने से आर्थिक संकट गहरा गया है, परिजन सरकार से सुरक्षित वापसी की मांग कर रहे हैं.

By : करनपुरी, जोधपुर | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 01 Mar 2026 12:56 PM (IST)
जोधपुर के सूरसागर स्थित बड़ा रामद्वारा से संत रामप्रसाद महाराज के सानिध्य में 120 श्रद्धालुओं का जत्था 23 फरवरी 2026 को सत्संग और भ्रमण के लिए दुबई गया था. इस दल में संत मनोहर दास और अम्रतराम महाराज के साथ मंडोर और सूरसागर के माली समाज के करीब 100 महिला-पुरुष शामिल हैं. सब लोग धार्मिक कार्यक्रम और दर्शन के बाद सुरक्षित लौटने की तैयारी में थे, लेकिन हालात अचानक बदल गए.

बताया जा रहा है कि शनिवार (28 फरवरी) दोपहर अबू धाबी में राममंदिर दर्शन के दौरान आपात स्थिति बन गई. इसके बाद कई उड़ानें रद्द कर दी गईं. प्रशासन ने एहतियातन पूरे समूह को वापस दुबई भेज दिया, जहां उन्हें मीना बाजार इलाके के एक होटल में ठहराया गया है.

मिसाइल हमलों की खबरों से डर, पैसे भी होने लगे कम

परिजनों का कहना है कि दुबई में लगातार मिसाइल हमलों की खबरों से माहौल तनावपूर्ण है. ऐसे में वहां फंसे श्रद्धालु डर और असमंजस में हैं. सबसे बड़ी चिंता यह है कि समूह के पास मौजूद धनराशि लगभग खत्म हो चुकी है. होटल और खाने-पीने का खर्च बढ़ता जा रहा है, जिससे आर्थिक संकट गहराता दिख रहा है.

जोधपुर में परिवारजन काफी परेशान हैं. वे लगातार अपने परिजनों से संपर्क बनाए हुए हैं, लेकिन सुरक्षित वापसी को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है.

प्रधानमंत्री और सरकार से लगाई मदद की गुहार

माली समाज के प्रतिनिधि राजेंद्र सिंह सोलंकी ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से हस्तक्षेप की मांग की है. साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की गई है कि सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित भारत लाने की व्यवस्था की जाए.

समाज के लोगों ने केंद्र सरकार, विदेश मंत्रालय और संयुक्त अरब अमीरात स्थित भारतीय दूतावास से वैकल्पिक उड़ान और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है.

संकट की इस घड़ी में परिवार और समाज के लोग सरकार से त्वरित और सकारात्मक कदम की उम्मीद लगाए बैठे हैं. सभी श्रद्धालुओं की कुशलता के लिए लगातार प्रार्थना की जा रही है और जल्द सुरक्षित वापसी की आस बनी हुई है.

About the author करनपुरी, जोधपुर

करनपुरी गोस्वामी ABP NEWS की डिजिटल टीम के साथ बतौर रिपोर्टर जुड़े हुई हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 12 साल का अनुभव है और पिछले 10 सालों से वे एबीपी के साथ जुड़े हुए हैं. राजस्थान के जोधपुर संभाग से जुड़ी हर खबर पर इनकी नजर रहती है. इससे पहले करनपुरी इंडिया टीवी के साथ भी काम कर चुके हैं.
Published at : 01 Mar 2026 12:56 PM (IST)
Jodhpur News Iran War RAJASTHAN NEWS
