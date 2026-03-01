वेस्ट एशिया के देशों के बीच तनाव अब भी जारी है. वहीं 1 मार्च को सुबह ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला सैय्यद अली खामेनेई की मौत की खबर के बाद भारत में शिया मुसलमानों में शोक की लहर है. राजस्थान में शिया मुस्लिम महासभा ने तीन दिवसीय शोक की घोषणा की है. दरगाह हजरत अब्बास में मजलिस और कुरानखानी का आयोजन किया गया.

राजस्थान शिया मुस्लिम महासभा के महासचिव सैय्यद आसिफ अली ने समुदाय से 3 दिन तक शोक मनाने की अपील की. उन्होंने कहा कि यह पूरी कौम के लिए अपूरणीय क्षति है. शहीद के इसाले सवाब के लिए विशेष मजलिस का आयोजन किया गया.

दरगाह हजरत अब्बास पर आयोजित मजलिस को मौलाना सैय्यद काजिम अली जैदी साहब ने खिताब किया. मजलिस में खामेनेई की शहादत पर गहरा अफसोस जताया गया. वक्ताओं ने कहा कि रमजान के महीने में दी गई यह शहादत इतिहास में याद रखी जाएगी.

अमेरिका पर निशाना, इंसानियत का नुकसान बताया

मजलिस के दौरान वक्ताओं ने अमेरिका को इंसानियत का दुश्मन करार दिया. कहा गया कि खामेनेई बेकसूरों और फिलिस्तीनियों के हक में आवाज उठाते थे. समुदाय के लोगों ने उनकी सेवाओं और नेतृत्व को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी.

महासचिव सैय्यद आसिफ अली ने अपने संबोधन में लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की. उन्होंने कहा कि शोक के दौरान अनुशासन और एकता का परिचय देना जरूरी है. तीन दिन तक धार्मिक कार्यक्रमों के जरिए उन्हें याद किया जाएगा.

मौलाना कल्बे जवाद की अपील और कैंडल मार्च

शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद ने भी खामेनेई की मौत की निंदा करते हुए तीन दिन के शोक का ऐलान किया. उन्होंने लोगों से दुकानों और कारोबार को स्वेच्छा से बंद रखने की अपील की. साथ ही स्पष्ट किया कि किसी पर जबरदस्ती नहीं की जानी चाहिए.

मौलाना ने कहा कि यह पूरी इंसानियत का नुकसान है. उनके अनुसार खामेनेई हमेशा मजलूमों और फिलिस्तीनियों के समर्थन में खड़े रहे. आज रात कैंडल मार्च निकाला जाएगा और देशभर में शोक सभाएं आयोजित की जाएंगी.