नवरात्रि के पावन पर्व की शुरुआत होते ही कई जगह गरबा महोत्सव में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है. इस बीच गरबा में गैर हिंदुओं की एंट्री पर जयपुर से बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य का भी बयान सामने आया है. उनका भी कहना है कि इस महोत्सव में गैर सनातनियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा.

न्यूज एजेंसी एएनआई से बाचतीत के दौरान बालमुकुंद आचार्य ने कहा, "कार्यकर्ताओं, पुलिस को निवेदन किया है कि गैर सनातनी गरबा महोत्सव में रंग में भंग न करे. माई के उत्वस में कोई गैर सनातनी किसी प्रकार की हरकत न करे. कई सालों से लगातार गरबा महोत्सव में लगातार शिकायतें आ रही हैं. इस साल कोई भी गैर सनातनी गरबा महोत्सव में प्रवेश नहीं करेगा, फिर चाहे वह मुस्लिम हो या कोई और हो."

Jaipur, Rajasthan: On entry restrictions at Garba pandals, BJP MLA Balmukund Acharya says, "Non-Hindus will not be allowed to enter the Garba festival..." pic.twitter.com/Pr52ymof6i — IANS (@ians_india) September 23, 2025

'सनातनियों को भी नियमों का करना होगा पालन'

बीजेपी विधायक ने आगे कहा, "गरबा महोत्सव में अगर सनातनी भी कोई हरकत करेगा तो ये भी उचित नहीं है. गरबा महोत्सव में आने वाला सभी नियमों का पालन करेगा, तिलक लगाएगा, कलावा बांधेगा, भगवान का प्रसाद लेगा और गंगाजल मिलेगा तो वह भी लेगा."

'ध्यान रहे माई के हाथ में है त्रिशूल'

उन्होंने ये भी कहा, "ये माई का उत्सव है और जो इसमें मेरी माताओं, बहनों का सम्मान करेगा वह गरबा महोत्सव में मां दुर्गा का आशीर्वाद लेगा और अन्यथा माई के हाथ में त्रिशूल, खड़ग है और शेर भी इसका भी ध्यान रखें."