राजस्थान पहुंचे पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, मंत्रियों ने किया भव्य स्वागत, पुष्कर में पहली हनुमंत कथा

Rajasthan News: पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री का किशनगढ़ एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ. श्रद्धालुओं के अभिवादन के बाद वे पुष्कर रवाना हुए. भक्ति उत्साह और जयकारों के बीच यात्रा संपन्न हुई.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 22 Feb 2026 04:00 PM (IST)
Preferred Sources

बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री शुक्रवार को राजस्थान की मार्बल सिटी किशनगढ़ पहुंचे. जैसे ही उनका विमान किशनगढ़ एयरपोर्ट पर उतरा, वहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. ढोल-नगाड़ों, फूल-मालाओं और जयकारों के साथ आचार्य धीरेंद्र शास्त्री का भव्य स्वागत किया गया.

जानकारी के अनुसार, एयरपोर्ट का माहौल पूरी तरह भक्तिमय हो गया. लोगों ने 'जय बालाजी सरकार' की जय हो की. जिससे एयरपोर्ट गूंज उठा.

लोगों ने फूल बरसाकर किया भव्य स्वागत

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, एयरपोर्ट पर बागेश्वर धाम से जुड़े भक्तों के साथ-साथ पुष्कर, अजमेर और किशनगढ़ के आसपास के इलाकों से आए श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में मौजूद थे. लोगों ने फूल बरसाकर, तिलक लगाकर और माला पहनाकर उनका स्वागत किया. कई भक्तों ने उनसे आशीर्वाद लिया और कुछ देर उनके दर्शन करने के लिए एयरपोर्ट पर ही रुक गए.

लोगों ने हाथ जोड़कर शास्त्री का किया अभिवादन

कुछ समय तक किशनगढ़ एयरपोर्ट पर रुकने के बाद आचार्य धीरेंद्र शास्त्री पुष्कर के लिए रवाना हुए. उनके काफिले के निकलते ही सड़क के दोनों ओर श्रद्धालुओं की लाइन लग गई. लोग हाथ जोड़कर उनका अभिवादन करते नजर आए. पूरे रास्ते भक्ति गीत और जयकारों का माहौल बना रहा. जैसे ही आचार्य धीरेंद्र शास्त्री पुष्कर पहुंचे. वहां भी प्रवेश द्वार पर उनका भव्य स्वागत किया गया. पुष्कर में स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं ने फूल-मालाओं, बैंड-बाजों और पारंपरिक तरीके से उनका अभिनंदन किया.

श्रद्धालुओं में उनके आगमन को लेकर खास उत्साह देखने को मिला. लोगों का कहना था कि आचार्य धीरेंद्र शास्त्री के दर्शन और आशीर्वाद से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा मिलती है. इस यात्रा ने किशनगढ़ से लेकर पुष्कर तक पूरे इलाके को भक्ति और श्रद्धा के रंग में रंग दिया.

Published at : 22 Feb 2026 04:00 PM (IST)
Bageshwar Dham Dhirendra Shastri RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
राजस्थान
Advertisement

इंडिया
