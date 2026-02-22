बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री शुक्रवार को राजस्थान की मार्बल सिटी किशनगढ़ पहुंचे. जैसे ही उनका विमान किशनगढ़ एयरपोर्ट पर उतरा, वहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. ढोल-नगाड़ों, फूल-मालाओं और जयकारों के साथ आचार्य धीरेंद्र शास्त्री का भव्य स्वागत किया गया.

जानकारी के अनुसार, एयरपोर्ट का माहौल पूरी तरह भक्तिमय हो गया. लोगों ने 'जय बालाजी सरकार' की जय हो की. जिससे एयरपोर्ट गूंज उठा.

लोगों ने फूल बरसाकर किया भव्य स्वागत

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, एयरपोर्ट पर बागेश्वर धाम से जुड़े भक्तों के साथ-साथ पुष्कर, अजमेर और किशनगढ़ के आसपास के इलाकों से आए श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में मौजूद थे. लोगों ने फूल बरसाकर, तिलक लगाकर और माला पहनाकर उनका स्वागत किया. कई भक्तों ने उनसे आशीर्वाद लिया और कुछ देर उनके दर्शन करने के लिए एयरपोर्ट पर ही रुक गए.

लोगों ने हाथ जोड़कर शास्त्री का किया अभिवादन

कुछ समय तक किशनगढ़ एयरपोर्ट पर रुकने के बाद आचार्य धीरेंद्र शास्त्री पुष्कर के लिए रवाना हुए. उनके काफिले के निकलते ही सड़क के दोनों ओर श्रद्धालुओं की लाइन लग गई. लोग हाथ जोड़कर उनका अभिवादन करते नजर आए. पूरे रास्ते भक्ति गीत और जयकारों का माहौल बना रहा. जैसे ही आचार्य धीरेंद्र शास्त्री पुष्कर पहुंचे. वहां भी प्रवेश द्वार पर उनका भव्य स्वागत किया गया. पुष्कर में स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं ने फूल-मालाओं, बैंड-बाजों और पारंपरिक तरीके से उनका अभिनंदन किया.

श्रद्धालुओं में उनके आगमन को लेकर खास उत्साह देखने को मिला. लोगों का कहना था कि आचार्य धीरेंद्र शास्त्री के दर्शन और आशीर्वाद से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा मिलती है. इस यात्रा ने किशनगढ़ से लेकर पुष्कर तक पूरे इलाके को भक्ति और श्रद्धा के रंग में रंग दिया.

