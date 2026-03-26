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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजयपुर: शोभायात्रा के चलते शहर में बदली ट्रैफिक व्यवस्था, इन इलाकों में जाने से बचे

जयपुर: शोभायात्रा के चलते शहर में बदली ट्रैफिक व्यवस्था, इन इलाकों में जाने से बचे

Jaipur Traffic Diversion: जयपुर में राम जन्मोत्सव पर भव्य शोभायात्रा निकलेगी. सूरजपोल अनाज मंडी से चांदपोल तक जाने वाली यात्रा के लिए ट्रैफिक डायवर्जन किया गया है.

By : मुबारिक खान | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 26 Mar 2026 11:59 AM (IST)
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राजस्थान के कई जिलों में भगवान राम के जन्मोत्सव के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा. इस अवसर पर राजधानी जयपुर में भी भगवान श्री राम का भव्य शोभायात्रा निकाली जाएगी. इस यात्रा के मद्देनजर जयपुर पुलिस की ओर से विशेष इंतजाम किए गए हैं. इससे पहले पुलिस कमिशनर सहित आला अधिकारियों ने पैदल मार्च भी किया और वहीं आज सुबह यात्रा को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक डायवर्जन की व्यवस्था दी गई है. ऐसे में जाने शहर के किन इलाकों से होकर गुज़रेगी यह शोभायात्रा और कहां-कहां किया गया है ट्रैफिक डायवर्जन.

आज शाम 4 बजे शोभायात्रा सूरजपोल अनाज मंडी से रवाना होकर चांदपोल स्थित श्री राम मंदिर तक पहुंचेगी इस शोभायात्रा का आयोजन श्री रामकृष्ण जयंती महोत्सव समिति ट्रस्ट की ओर से किया जा रहा है. शोभायात्रा और कोटे से होकर गुजरेगी. ऐसे में आज मुख्य बाजार भी बंद रह सकते हैं वहीं शहर में आज दोपहर 2 बजे से ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव शुरू हो जाएगा.

यहां लागू रहेगा डायवर्जन

शोभायात्रा का रूट सूरजपोल गेट, सूरजपोल बाजार, रामगंज चौपड़, रामगंज बाजार, बड़ी चौपड़, जौहरी बाजार, सांगानेरी गेट, बापू बाजार, न्यू गेट, चौड़ा रास्ता, त्रिपोलिया गेट, त्रिपोलिया बाजार, छोटी चौपड़ और चांदपोल बाजार से होकर रहेगा. इस दौरान रात 12 बजे तक परकोटे के कई इलाकों में ट्रैफिक डायवर्ट रहेगा. आमजन को वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करने की सलाह दी गई है.

इन रास्तों पर ट्रैफिक डायवर्ट रहेगा

शोभायात्रा जिस मार्ग से गुजरेगी, वहां ट्रैफिक को 15 मिनट पहले ही दूसरे रास्तों पर डायवर्ट कर दिया जाएगा.

गलता गेट से रामगंज चौपड़ आने वाला ट्रैफिक दिल्ली रोड की ओर मोड़ा जाएगा.

घाटगेट बाजार और चार दरवाजा से आने वाला ट्रैफिक सुभाष चौक, गुरुद्वारा मोड़ और मिनर्वा चौराहे की तरफ डायवर्ट रहेगा.

सांगानेरी गेट और रामगढ़ मोड़ से बड़ी चौपड़ की ओर आने वाले वाहन एमआई रोड और धोबीघाट की तरफ भेजे जाएंगे.

इन इलाकों में ट्रैफिक पूरी बंद रहेगा

न्यू गेट से बापू बाजार में एंट्री पूरी तरह बंद रहेगी.

रामनिवास बाग, नेहरू बाजार और त्रिपोलिया टी- पॉइंट से चौड़ा रास्ता की ओर ट्रैफिक नहीं जा सकेगा.

बड़ी चौपड़ और छोटी चौपड़ से त्रिपोलिया बाजार की तरफ वाहनों की एंट्री बंद रहेगी.

अजमेरी गेट, चौगान चौराहा और संजय सर्किल से छोटी चौपड़ की ओर ट्रैफिक पूरी तरह रोका जाएगा.

छोटी चौपड़ से चांदपोल बाजार और संजय सर्किल से चांदपोल की ओर भी वाहन नहीं जा सकेंगे.

शोभायात्रा के दौरान पूरे रूट पर किसी भी प्रकार की पार्किंग की अनुमति नहीं होगी.

गलता गेट, घाटगेट, सांगानेरी गेट, अजमेरी गेट, संजय सर्किल और रामगढ़ मोड़ से परकोटे में टेंपो, मिनी बस और सिटी बस जैसे वाहन नहीं आ सकेंगे.

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About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
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Published at : 26 Mar 2026 11:59 AM (IST)
Tags :
Traffic Advisory RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
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