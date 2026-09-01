'CJP तब तक नहीं रुकेगी जब तक...', SC के फैसले के बाद आशुतोष रांका का पहला बयान

देश भर में 20 से 25 जुलाई के बीच कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शनों में शामिल छात्रों के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया. वहीं अदालत के इस फैसले का सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने स्वागत किया है. साथ ही कहा है कि सीजेपी तब तक नहीं रुकेगी जब तक पूरी तरह न्याय नहीं मिल जाता.

आशुतोष रांका ने कहा,"माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 142 के तहत प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी FIR रद्द किए जाने (और भविष्य में भी कोई नई FIR दर्ज न किए जाने) तथा सरकार द्वारा NEET पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने के लिए 90 दिनों की समय-सीमा दिए जाने के मद्देनज़र, 5 सितंबर को प्रस्तावित CJP का विरोध-प्रदर्शन अब रद्द किया जाता है."

उन्होंने आगे कहा, "आज मैं सीकर में प्रदीप मेघवाल के परिवार से मिलूंगा, जो एक युवा छात्र था और NEET पेपर लीक के बाद उसने आत्महत्या कर ली थी. CJP इस व्यवस्था से प्रभावित और निराश किए गए हर व्यक्ति के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है और तब तक नहीं रुकेगी, जब तक न्याय नहीं मिल जाता."

बता दें कि भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार को यह भी निर्देश दिया कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) प्रश्नपत्र लीक के कारण अपनी जान गंवाने वाले छात्रों के परिवारों को तीन महीने के भीतर मुआवजा दिया जाए.

प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को बंद करते हुए पीठ ने कहा, "युवा प्रदर्शनकारियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए, हम पूरा न्याय करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं."

दरअसल, अनुच्छेद 142 उच्चतम न्यायालय को पूर्ण न्याय करने के लिए कोई भी आदेश पारित करने का अधिकार देता है. हालांकि, केंद्र सरकार की गुजारिश मानते हुए न्यायालय ने दिल्ली पुलिस को जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन में शामिल रहे, गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड वाले 2,873 लोगों के खिलाफ नयी प्राथमिकी दर्ज करने की इजाजत दे दी.