राजस्थान की राजधानी जयपुर में टोल प्लाजा पर फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले दो बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तारी के बाद पुलिस दोनों आरोपियों को उसी सीतारामपुर टोल प्लाजा पर लेकर पहुंची, जहां उन्होंने तीन दिन पहले जमकर उत्पात मचाया था. यहां पुलिस ने दोनों की परेड कराई. जिस जगह पर बदमाशों ने लोगों को डराने की कोशिश की थी, वहीं आज वे पुलिस के सामने सिर झुकाकर चलते नजर आए.

जानकारी के मुताबिक, 19 नवंबर की रात सीतारामपुर टोल प्लाजा पर यह घटना हुई थी. आरोपियों ने बिना नंबर की कैंपर गाड़ी से टोल प्लाजा के बैरियर को टक्कर मारकर तोड़ दिया था.

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जब टोल कर्मचारियों ने इसका विरोध किया तो बदमाशों ने उनके साथ मारपीट की. इतना ही नहीं, दहशत फैलाने के लिए आरोपियों ने फायरिंग भी की थी. घटना के बाद से ही पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी थी.

धनराज गुर्जर और बनवारी मीणा गिरफ्तार

जयपुर पुलिस ने इस मामले में धनराज गुर्जर उर्फ डीके और बनवारी मीणा उर्फ बन्नू को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तारी के बाद पुलिस दोनों को लेकर सीतारामपुर टोल प्लाजा पहुंची.

यहां आसपास के इलाके में आरोपियों का जुलूस निकाला गया और उनकी परेड कराई गई. पुलिस का मकसद उस जगह से बदमाशों की दहशत खत्म करना था, जहां उन्होंने फायरिंग कर लोगों को डराने की कोशिश की थी.

पुलिस की परेड के दौरान एक आरोपी के पैर में प्लास्टर बंधा हुआ था. वह दूसरे आरोपी के कंधे का सहारा लेकर धीरे-धीरे चलता नजर आया. दोनों के चेहरे पर डर और मायूसी साफ दिखाई दे रही थी.

कुछ दिन पहले जिन लोगों के बीच इन बदमाशों ने दहशत फैलाने की कोशिश की थी, वही लोग आज उनकी परेड देखकर हंसते नजर आए. कई लोगों ने अपने मोबाइल फोन में इसका वीडियो भी रिकॉर्ड किया.

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दो पिस्टल भी बरामद

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल की गई एक पिस्टल बरामद की है. इसके अलावा एक अन्य अवैध पिस्टल भी मिली है. पुलिस अब इस मामले में आगे की जांच कर रही है.