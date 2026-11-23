राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर जोधपुर अपनी ऐतिहासिक विरासत, संस्कृति और पर्यटन के लिए देश-दुनिया में खास पहचान रखता है, लेकिन पिछले कुछ समय से शहर में स्पा सेंटर और होटलों की आड़ में कथित अनैतिक गतिविधियों के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. इसी कड़ी में रविवार को जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट की स्पेशल टीम (CST) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए विदेशी युवतियों से जुड़े कथित देह व्यापार के नेटवर्क का खुलासा किया है.

पुलिस टीम ने होटल में दबिश देकर थाईलैंड की 6 युवतियों को दस्तयाब किया, जबकि होटल संचालक अनिल माहेश्वरी को डिटेन किया है. पुलिस की इस कार्रवाई के बाद होटल में हड़कंप मच गया.

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विदेशी युवतियों के दस्तावेजों में मिली खामियां

प्रारंभिक जांच में विदेशी युवतियों के पास वैध वीजा से संबंधित आवश्यक दस्तावेज नहीं पाए गए. इसके अलावा उनके संबंध में जरूरी EC (Emigration Clearance) फॉर्म भी भरा हुआ नहीं मिला. जांच में यह भी सामने आया कि होटल संचालक ने विदेशी युवतियों के होटल में ठहरने की सूचना नियमानुसार इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) को नहीं दी थी.

पुलिस अब विदेशी नागरिकों के ठहरने से जुड़े नियमों के उल्लंघन और होटल में संचालित गतिविधियों की गहनता से जांच कर रही है. साथ ही यह भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि विदेशी युवतियां जोधपुर कब आईं और होटल में उन्हें किस उद्देश्य से ठहराया गया था.

पुलिस आयुक्त के निर्देश पर हुई कार्रवाई

यह कार्रवाई पुलिस आयुक्त अंशुमन भोमिया के निर्देश पर तथा डीसीपी ट्रैफिक एवं मुख्यालय शाहीन सी. के सुपरविजन में की गई। CST टीम प्रभारी उप निरीक्षक मेहराज तंवर के नेतृत्व में टीम ने होटल में दबिश देकर कार्रवाई को अंजाम दिया.

अब पुलिस खंगाल रही नेटवर्क की कड़ियां

पुलिस इस पूरे मामले के विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही है. विदेशी युवतियों के जोधपुर आने, उनके संपर्कों, होटल में ठहरने की व्यवस्था और कथित अनैतिक गतिविधियों से जुड़े लोगों की भूमिका की पड़ताल की जा रही है.

जोधपुर जैसे पर्यटन और सांस्कृतिक पहचान वाले शहर में विदेशी महिलाओं से जुड़े इस मामले ने एक बार फिर होटलों और स्पा सेंटरों की आड़ में संचालित कथित अनैतिक गतिविधियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं. अब देखना होगा कि पुलिस जांच में इस नेटवर्क से जुड़े और कितने नाम सामने आते हैं.

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