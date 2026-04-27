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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानWest Bengal Election: बंगाल चुनाव पर अशोक गहलोत का बड़ा बयान, 'अगर BJP जीतती है तो यह उसकी...'

West Bengal Election: बंगाल चुनाव पर अशोक गहलोत का बड़ा बयान, 'अगर BJP जीतती है तो यह उसकी...'

Ashok Gehlot News: राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि बंगाल चुनाव के नतीजों के बारे में कोई भी कयास लगा पाना मुश्किल है. यह चुनाव आयोग के लिए भी इम्तिहान है.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: अजीत | Updated at : 27 Apr 2026 11:09 PM (IST)
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पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार कर जयपुर लौटे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा कि बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच क्लोज फाइट है. चुनाव में कुछ भी हो सकता है. बीजेपी इस चुनाव को एक युद्ध की तरह लड़ी है. काफी पहले से तैयारी शुरू कर दी थी. अगर बंगाल में बीजेपी जीतती है, तो यह उसकी नहीं बल्कि चुनाव आयोग की जीत होगी. 

उन्होंने आगे कहा, ''बंगाल में नतीजों के बारे में कोई भी कयास लगा पाना मुश्किल है. बीजेपी ने केंद्र की पूर्ववर्ती मनमोहन सिंह और राजस्थान में हमारी सरकार को गिराने का षड्यंत्र रचा था. बंगाल में अगर बीजेपी जीतती है तो वह उसके हथकंडों और चुनाव आयोग की जीत होगी. यह चुनाव आयोग के लिए भी इम्तिहान है. बंगाल में बख्तरबंद गाड़ियां चर्चा का सबब बनी हुई है.'' 

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सचिन पायलट अब पूरी तरह से कांग्रेस के साथ हैं- गहलोत

राजस्थान के पूर्व सीएम ने कांग्रेस महासचिव और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को लेकर भी बयान दिया. उन्होंने कहा कि सचिन पायलट अब पूरी तरह से कांग्रेस के साथ हैं. उन्होंने कहा, ''मुझे उम्मीद है कि अब वह कभी कांग्रेस छोड़ने के बारे में नहीं सोचेंगे. उन्हें इस बात का अंदाजा लग गया होगा कि कांग्रेस से दूर होने का अंजाम क्या होता है. वो अब इस बात को समझ भी चुके हैं और संभल भी गए हैं. सचिन पायलट की दोनों टांगें अब कांग्रेस में हैं और आगे भी रहेंगी. बीजेपी ने पहले गुमराह करने का काम किया था.''

'धमकी देने वाले लोग क्यों पकड़े नहीं जा रहे'

उन्होंने राजस्थान विधानसभा को धमकी दिए जाने के सवाल पर भी अपनी बात रखी. उन्होंने कहा, ''राजस्थान विधानसभा को पंद्रह दिनों में तीसरी बार धमकी दिया जाना मेरी समझ से परे है. यह सरकार के लिए चिंता की बात होनी चाहिए. सरकार को स्थिति साफ करनी चाहिए कि अब तक धमकी देने वाले लोग क्यों पकड़े नहीं जा रहे हैं.''

AAP के 7 सांसदों के बीजेपी में जाने पर क्या बोले गहलोत?

राघव चड्ढा समेत आम आदमी पार्टी के सात सांसदों के बीजेपी में विलय के सवाल पर अशोक गहलोत ने एक बार फिर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि उपसभापति को इस बारे में नियमों के मुताबिक ही फैसला लेना चाहिए. विपक्ष के एतराज को भी सुनना चाहिए. हमने भी दो बार बीएसपी के विधायकों का विलय अपनी पार्टी में कराया था लेकिन हर बार नियमों और औपचारिकताओं का पालन कराया गया था.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 27 Apr 2026 11:07 PM (IST)
Tags :
Ashok Gehlot BJP Rajasthan News Ashok Gehlot  West Bengal Election 2026
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