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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानRajasthan News: राजस्थान में कानून को खुली चुनौती, दो दबंगों ने महिलाओं को घसीट-घसीटकर पीटा, 2 दिन बाद भी फरार

Rajasthan News: राजस्थान में कानून को खुली चुनौती, दो दबंगों ने महिलाओं को घसीट-घसीटकर पीटा, 2 दिन बाद भी फरार

Rajasthan News In Hindi: राजस्थान के डूंगरपुर जिले में दबंग पड़ोसियों ने दो निहत्थी महिलाओं के बाल पकड़कर जमीन पर घसीटा और फिल लात-घूंसों से मारा. जिसका वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चका है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 27 Apr 2026 11:56 AM (IST)
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राजस्थान के डूंगरपुर जिले से इंसानियत को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है, जहां गामड़ी देवल क्षेत्र में दबंग पड़ोसियों द्वारा दो निहत्थी महिलाओं पर बेरहमी से हमला किए जाने का मामला सामने आया है. इस पूरी घटना का रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जो अब चर्चा का विषय बना हुआ है. वीडियो किसी की भी रूह कांपा देने वाला है, जिसमें आरोपी महिलाओं के साथ क्रूरता कर रहे हैं और खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं.

दबंगों ने महिला को बाल पकड़कर घसीट कर पीटा

बताया जा रहा है कि दबंगों ने महिलाओं के बाल पकड़कर उन्हें जमीन पर घसीटा और लात-घूंसों से जमकर हमला किया. इस दौरान महिलाएं खुद को बचाने की कोशिश करती रहीं, लेकिन आरोपी लगातार उन पर हमला करते रहे. घटना ने इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल पैदा कर दिया है.

हमले के बाद पीड़ित महिलाएं सदर थाने पहुंचीं और पूरे मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराई. पीड़ितों ने घटना के सबूत के तौर पर सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को सौंप दी है, ताकि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सके.

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दो दिन बाद भी आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर

हालांकि सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि घटना के दो दिन बीत जाने के बाद भी आरोपी अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर हैं. इसे लेकर पीड़ित परिवार और स्थानीय लोगों में नाराजगी है. लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब घटना का वीडियो सामने है और सबूत मौजूद हैं, तो आरोपियों की गिरफ्तारी में देरी क्यों हो रही है?  फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

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Input By : सादिक अली
Published at : 27 Apr 2026 11:56 AM (IST)
Tags :
Rajasthan Police CRIME NEWS RAJASTHAN NEWS
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