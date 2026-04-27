Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom गहलोत ने पायलट पर बीजेपी के बयान को किया खारिज.

उन्होंने कहा, पायलट की दोनों टांगें कांग्रेस में ही हैं.

पूर्व सीएम बोले, गुमराह हुए कांग्रेसी विधायक लौट आएंगे.

गहलोत ने पायलट के अनुभव पर जताया विश्वास, एकजुटता पर जोर.

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने टोंक विधायक सचिन पायलट पर भारतीय जनता पार्टी के राज्य प्रभारी द्वारा दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने यह भी कहा कि जिन लोगों को भटका कर हरियाणा स्थित मानेसर ले जाया गया था, अब वो लौट कर आएंगे.

गहलोत ने सोमवार, 27 अप्रैल को पूछा गया भाजपा प्रभारी ने कहा कि टोंक के जो स्थानीय विधायक हैं वे बहुरूपिया हैं, उनकी एक टांग कांग्रेस में रहती है, एक जाने कहां रहती है.

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इस पर गहलोत ने कहा कि उनकी दोनों टांगे कांग्रेस में है और कांग्रेस में रहेगी. अब उनके भटके आएंगे जो पहले गुमराह करके ले गए मानेसर के अंदर हमारे लोगों को.

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पूर्व सीएम ने कहा कि सचिन पायलट को अनुभव हो गया है इस प्रकार की गलती करने के क्या अंजाम होते हैं. ठीक है ना? इसलिए अब वो समझ गए हैं, संभल गए हैं, समझ भी गए, संभल भी गए हैं और मैं उम्मीद करता हूं अब वो हमें छोड़ के कभी नहीं जाएंगे और हमारी पूरी पार्टी एकजुट है उनके साथ में.