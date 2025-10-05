'BJP सरकार में निशुल्क दवा योजना भी बदनाम हो रही', कफ सिरप को लेकर अशोक गहलोत का हमला

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कथित तौर पर खांसी की दवा (कफ सिरप) पीने के बाद मौत के मामलों को लेकर रविवार को राज्य की सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में निशुल्क दवा योजना जैसी आदर्श योजना भी बदनाम हो रही है. गहलोत ने कहा कि राजस्थान का देश ही नहीं पूरी दुनिया में उदाहरण दिया जाता था क्योंकि 2011 में यहां कांग्रेस सरकार ने निशुल्क दवा योजना शुरू की जिसे कई राज्यों और देशों ने अपने यहां लागू किया.

अशोक गहलोत ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में लिखा, ‘‘यह बेहद शर्म की बात है कि भाजपा सरकार में ऐसी आदर्श योजना भी बदनाम हो रही है क्योंकि खांसी की दवा से मौतें हो रही हैं. राज्य सरकार इन मौतों की जवाबदेही तय करने के बजाय (इन्हें) स्वीकार ही नहीं कर रही है.’’

अशोक गहलोत ने सरकार पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप

पूर्व मुख्यमंत्री ने आगे कहा, ‘‘यह दिखाता है कि राजस्थान में भाजपा सरकार का भ्रष्टाचार इस कदर बढ़ गया है कि इंसान की जान की भी इन्हें परवाह नहीं है.’’ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा चिरंजीवी योजना (एमएए योजना), निरोगी राजस्थान योजना (निशुल्क दवा एवं निशुल्क जांच) पर खुद विशेष ध्यान दें क्योंकि पूरे देश में इन योजनाओं की चर्चा हुई थी जिस कारण सभी की इन योजनाओं पर नजर रहती है.

क्या कफ सिरप पीने से हुई 2 बच्चों की मौत?

गौरतलब है कि राजस्थान में हाल के दिनों में, बच्चों को कफ सिरप दिए जाने के बाद गंभीर रूप से बीमार होने के मामले सामने आए हैं. कथित तौर पर दूषित कफ सिरप पीने से मौत के दो मामले - भरतपुर और सीकर में - सामने आए हैं. आरोप है कि पीड़ितों ने सरकारी अस्पतालों में निशुल्क दवा योजना के तहत दी जाने वाली कफ सिरप पी थी.

दवा में कोई मिलावट नहीं- गजेंद्र सिंह खींवसर

हालांकि, अधिकारियों ने दावा किया कि जिस कफ सिरप के कारण बच्चों के गंभीर बीमार होने और उनकी मौत होने का आरोप लगाया गया है उसे सरकारी प्रयोगशाला परीक्षणों में सुरक्षित पाया गया है. स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने शनिवार को जोधपुर में कहा था कि दवा में कोई मिलावट या कोई भी गड़बड़ी नहीं है.