डूंगरपुर जिले में बेखौफ बदमाशों ने बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश की. जानकारी के अनुसार डूंगरपुर से इंदौर जा रही एक निजी बस को दोवड़ा थाना क्षेत्र के पुनाली घाटे पर बदमाशों से भरी ईको गाड़ी ने रोक लिया. बस के आगे गाड़ी लगाकर डकैती की मंशा से बदमाश तलवार, धारिया और लाठियों से लैस होकर बाहर निकले. लेकिन बस में सवार यात्रियों के एक साथ नीचे उतरने पर बदमाश मौके से फरार हो गए.

बस चालक ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया. पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है. इलाके में दहशत का माहौल है.

लूटने के इरादे से आए बदमाश बाहर

बस के पास पहुंचते ही बदमाशों ने तलवार, धारदार हथियार और लाठियां निकालकर यात्रियों को डराने का प्रयास किया. उनका इरादा साफ तौर पर डकैती का था, लेकिन बस में बैठे यात्रियों ने संयम और हिम्मत दिखाई.

सभी यात्रियों ने एक साथ बस से उतरकर खुद को सुरक्षित किया. यात्रियों की सूझबूझ देखकर बदमाश घबरा गए और वहां से भाग निकले.

वीडियो बना पुलिस के लिए अहम सबूत

बस चालक द्वारा बनाया गया वीडियो पुलिस के पास सबूत के रूप में सौंपा गया. यह वीडियो घटना के हर पहलू को स्पष्ट रूप से दिखाता है और पुलिस को बदमाशों की पहचान में मदद कर सकता है.

स्थानीय लोगों और यात्रियों के अनुसार, उस समय सभी लोग डरे हुए थे, लेकिन सौभाग्य से किसी को चोट नहीं आई. बदमाशों के भाग जाने के बाद यात्रियों ने फिर से बस में बैठकर अपनी यात्रा जारी रखी.

पुलिस ने लिया तुरंत एक्शन

डीएसपी हनवंत सिंह भाटी ने बताया कि रात को दो-तीन टीमें बनाई गई थीं. रात में ही इको कार और ड्राइवर सहित दो-तीन बदमाशों को डिटेन किया गया है. टीमें दबिश दे रही हैं और बाकी आरोपियों की तलाश जारी है