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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थान'भारतमाला की सड़कें जाकर देखें...', अर्जुन राम मेघवाल का गहलोत पर पलटवार

'भारतमाला की सड़कें जाकर देखें...', अर्जुन राम मेघवाल का गहलोत पर पलटवार

केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने अशोक गहलोत के सड़क निर्माण वाले बयान पर पलटवार किया. उन्होंने गहलोत से भारतमाला परियोजना की सड़कें जाकर देखने को कहा और निकाय चुनाव में BJP की जीत का दावा किया.

Written By : करनपुरी, जोधपुर |  Updated at : 13 Sep 2026 01:14 PM (IST)
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केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सड़क निर्माण को लेकर दिए बयान पर पलटवार किया है. जोधपुर पहुंचे मेघवाल ने कहा कि अगर गहलोत को लगता है कि सड़कें दिखाई नहीं दे रही हैं तो उन्हें भारतमाला परियोजना के तहत बनी सड़कों पर जाकर देखना चाहिए. उन्होंने विकास कार्यों को लेकर किए जा रहे दावों को जमीन पर परखने की बात कही.

जोधपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में मेघवाल ने BRICS सम्मेलन को लेकर कहा कि किसी भी अंतरराष्ट्रीय मंच का उद्देश्य भारतीय हितों की रक्षा और उनका संरक्षण होना चाहिए. उन्होंने कहा कि यह गर्व की बात है कि भारत में 11 देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे और विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई.

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विकसित भारत के लक्ष्य पर जोर

मेघवाल ने कहा कि BRICS के मंच से भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं. उन्होंने उम्मीद जताई कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत को आगे भी समर्थन मिलेगा. खासतौर पर सुरक्षा परिषद समेत विभिन्न वैश्विक संस्थानों में भारत के हितों को मजबूती मिलने की उम्मीद उन्होंने जताई.

निकाय चुनाव में BJP की जीत का दावा

राजस्थान के निकाय चुनावों को लेकर केंद्रीय मंत्री ने भाजपा की जीत का दावा किया. उन्होंने कहा कि बीकानेर और जोधपुर में मतदान प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और 14 सितंबर को परिणाम सामने आएंगे. मतदान केंद्रों पर सामने आई शिकायतों के सवाल पर उन्होंने कहा कि अलग-अलग बातें सामने आई हैं और संबंधित विषयों पर जवाब भी दिए जाएंगे.

गहलोत के बयान पर सीधा पलटवार

अशोक गहलोत के सड़क निर्माण को लेकर बयान पर मेघवाल ने कहा कि दावों को लेकर जमीनी स्थिति देखनी चाहिए. उन्होंने गहलोत को भारतमाला परियोजना के तहत बनी सड़कों को जाकर देखने की सलाह दी. मेघवाल ने कहा कि विकास कार्यों की वास्तविक स्थिति का आकलन मौके पर जाकर किया जाना चाहिए.

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About the author करनपुरी, जोधपुर

करनपुरी गोस्वामी ABP NEWS की डिजिटल टीम के साथ बतौर रिपोर्टर जुड़े हुई हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 12 साल का अनुभव है और पिछले 10 सालों से वे एबीपी के साथ जुड़े हुए हैं. राजस्थान के जोधपुर संभाग से जुड़ी हर खबर पर इनकी नजर रहती है. इससे पहले करनपुरी इंडिया टीवी के साथ भी काम कर चुके हैं.
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Published at : 13 Sep 2026 01:14 PM (IST)
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RAJASTHAN NEWS Jodhpur NEWS
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