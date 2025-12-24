हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान: अरावली संरक्षण पदयात्रा का आगाज, माउंट आबू से शुरू हुई 1000 किलोमीटर की पैदल 'जनयात्रा'

राजस्थान: अरावली संरक्षण पदयात्रा का आगाज, माउंट आबू से शुरू हुई 1000 किलोमीटर की पैदल 'जनयात्रा'

Aravalli Foot March: अरावली संरक्षण पदयात्रा का औपचारिक शुभारंभ निर्मल चौधरी द्वारा किया जाएगा. माउंट आबू सहित आसपास के क्षेत्रों में पदयात्रा को लेकर स्थानीय लोगों में खासा उत्साह है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 24 Dec 2025 09:01 PM (IST)
Preferred Sources

अरावली संरक्षण पदयात्रा का आगाज बुधवार (24 दिसंबर) से हो गया है. अरावली पर्वतमाला के संरक्षण, अवैध खनन पर रोक और पर्यावरण बचाने के उद्देश्य से एक बड़े जनआंदोलन की शुरुआत माउंट आबू से हो रही है. अरावली संरक्षण पदयात्रा का औपचारिक शुभारंभ निर्मल चौधरी द्वारा किया जाएगा.

यह पदयात्रा न केवल राजस्थान बल्कि अन्य प्रदेशों में अरावली पर्वतमाला के संरक्षण को लेकर जनजागरूकता का संदेश देने का प्रयास करेगी. यात्रा के माध्यम से करीब 1000 किलोमीटर लंबी पैदल जनयात्राका आह्वान किया गया है.

माउंट आबू से शुरू हुई पदयात्रा

अरावली के सबसे ऊंचे पर्वतीय शहर माउंट आबू स्थित अर्बुदा देवी मंदिर से इस पदयात्रा की शुरुआत हुई. यह स्थान ऐतिहासिक, धार्मिक और पर्यावरणीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है. मान्यता है कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की शुरुआत भी इसी क्षेत्र से होती है, ऐसे में पदयात्रा का शुभारंभ अर्बुदा देवी मंदिर से किया जाना प्रतीकात्मक रूप से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

नगर भ्रमण के बाद आबूरोड के लिए रवाना हुई यात्रा

कार्यक्रम के अनुसार पदयात्रा के शुभारंभ के बाद यात्रा ने माउंट आबू नगर क्षेत्र में भ्रमण किया. नगर भ्रमण के दौरान स्थानीय नागरिकों, पर्यावरण प्रेमियों, सामाजिक संगठनों और युवाओं से संवाद किया जाएगा. इसके पश्चात पदयात्रा पैदल आबूरोड के लिए रवाना हुई.

आयोजकों के अनुसार यह यात्रा चरणबद्ध रूप से विभिन्न जिलों, कस्बों और गांवों से होकर गुजरेगी, जहां आमजन को अरावली के महत्व और उसके संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जागरूक किया जाएगा.

यात्रा से अरावली बचाओ का दिया जाएगा संदेश

पदयात्रा के संयोजक निर्मल चौधरी ने बताया कि अरावली पर्वतमाला न केवल राजस्थान बल्कि पूरे उत्तर भारत के लिए जीवनरेखा है. अरावली के कारण ही भूजल संरक्षण, जैव विविधता और जलवायु संतुलन संभव हो पाता है.

लेकिन बीते वर्षों में अवैध खनन, अतिक्रमण और अनियंत्रित विकास के चलते अरावली को गंभीर नुकसान पहुंचा है. इस पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य आमजन को इस खतरे से अवगत कराना और सरकार व प्रशासन पर अरावली संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाने का दबाव बनाना है.

सामाजिक संगठनों का मिलेगा समर्थन

अरावली संरक्षण पदयात्रा को लेकर विभिन्न सामाजिक संगठनों, पर्यावरणविदों, जनप्रतिनिधियों और युवाओं में उत्साह देखा जा रहा है. कई संगठनों ने पदयात्रा को समर्थन देने की घोषणा की है. आयोजकों का दावा है कि यात्रा के दौरान जगह-जगह सभाएं, संवाद कार्यक्रम और जनसंपर्क अभियान चलाए जाएंगे, ताकि अधिक से अधिक लोग इस आंदोलन से जुड़ सकें.

ऐतिहासिक आंदोलन बनने की उम्मीद

पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस प्रकार के जनआंदोलन निरंतर और व्यापक स्तर पर होते रहेंतो इससे नीति निर्धारण पर भी असर पड़ता है. अरावली संरक्षण पदयात्रा को भी एक ऐतिहासिक जनआंदोलन के रूप में देखा जा रहा है, जो आने वाले समय में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता है.

यात्रा में स्थानीय लोगों में दिखा उत्साह

माउंट आबू सहित आसपास के क्षेत्रों में पदयात्रा को लेकर स्थानीय लोगों में खासा उत्साह है. बड़ी संख्या में लोग अर्बुदा देवी मंदिर पहुंचकर यात्रा के शुभारंभ में शामिल हुए. लोगों का कहना है कि अरावली उनके जीवन, पानी और पर्यावरण से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है और इसे बचाने के लिए हर नागरिक को आगे आना चाहिए.

अरावली संरक्षण पदयात्रा के माध्यम से यह संदेश स्पष्ट है कि यदि आज प्रकृति को नहीं बचाया गया, तो आने वाली पीढ़ियों को इसका गंभीर खामियाजा भुगतना पड़ेगा. ऐसे में यह पदयात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि प्रकृति बचाने की सामूहिक पहल के रूप में देखी जा रही है.

Input By : तुषार पुरोहित
और पढ़ें
Published at : 24 Dec 2025 09:01 PM (IST)
Tags :
Mount Abu Sirohi News Aravalli Hills RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'सिर्फ 8-9 महीने में 30 हजार लोगों को नौकरी', राहुल गांधी की पोस्ट पर अश्विनी वैष्णव ने कहा- Thank You!
'सिर्फ 8-9 महीने में 30 हजार लोगों को नौकरी', राहुल गांधी की पोस्ट पर अश्विनी वैष्णव ने कहा- Thank You!
महाराष्ट्र
राज ठाकरे Vs उद्धव ठाकरे की वो कहानी, जो सबसे छिपाई गई!
राज ठाकरे Vs उद्धव ठाकरे की वो कहानी, जो सबसे छिपाई गई!
इंडिया
दिल्ली मेट्रो का बढ़ेगा दायरा, मोदी कैबिनेट ने दी फेज 5A को मंजूरी, 12 हजार करोड़ रुपए होंगे खर्च
दिल्ली मेट्रो का बढ़ेगा दायरा, मोदी कैबिनेट ने दी फेज 5A को मंजूरी, 12 हजार करोड़ रुपए होंगे खर्च
क्रिकेट
IPL 2026 से पहले RCB के यश दयाल को बड़ा झटका, अग्रिम जमानत याचिका खारिज; जाना पड़ सकता है जेल
IPL 2026 से पहले RCB के यश दयाल को बड़ा झटका, अग्रिम जमानत याचिका खारिज; जाना पड़ सकता है जेल
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: धुरंधर की सफलता के बाद रणवीर सिंह ने इस फिल्म से लिया यू-टर्न (24.12.2025)
क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी ने रिकॉर्ड बनाया | Vaibhav Suryavanshi | Cricket News
Raj Thackeray ने Uddhav के साथ गठबंधन पर फिर लगाया ब्रेक! बोले- 'जब तक सीटों पर सहमति नहीं बनती.'
36 गेंदों में शतक और 190 रन बनाकर Vaibhav Suryavanshi ने रचा इतिहास, Bihar ने बनाया इतिहास
UP में ब्राह्मण विधायकों की बैठक, CM Yogi और BJP सकते में... सरकार के खिलाफ जताई नाराजगी ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'सिर्फ 8-9 महीने में 30 हजार लोगों को नौकरी', राहुल गांधी की पोस्ट पर अश्विनी वैष्णव ने कहा- Thank You!
'सिर्फ 8-9 महीने में 30 हजार लोगों को नौकरी', राहुल गांधी की पोस्ट पर अश्विनी वैष्णव ने कहा- Thank You!
महाराष्ट्र
राज ठाकरे Vs उद्धव ठाकरे की वो कहानी, जो सबसे छिपाई गई!
राज ठाकरे Vs उद्धव ठाकरे की वो कहानी, जो सबसे छिपाई गई!
इंडिया
दिल्ली मेट्रो का बढ़ेगा दायरा, मोदी कैबिनेट ने दी फेज 5A को मंजूरी, 12 हजार करोड़ रुपए होंगे खर्च
दिल्ली मेट्रो का बढ़ेगा दायरा, मोदी कैबिनेट ने दी फेज 5A को मंजूरी, 12 हजार करोड़ रुपए होंगे खर्च
क्रिकेट
IPL 2026 से पहले RCB के यश दयाल को बड़ा झटका, अग्रिम जमानत याचिका खारिज; जाना पड़ सकता है जेल
IPL 2026 से पहले RCB के यश दयाल को बड़ा झटका, अग्रिम जमानत याचिका खारिज; जाना पड़ सकता है जेल
बॉलीवुड
'तेरे लिए मैंने पहली वाली छोड़ दी' पर शूरा खान के लिए नाचे अरबाज खान, फैंस बोले- 'मलाइका अरोड़ा शॉक्ड'
'तेरे लिए मैंने पहली वाली छोड़ दी' पर नाचे अरबाज खान, फैंस बोले- 'मलाइका शॉक्ड'
विश्व
'पाकिस्तान शर्मिंदा नहीं क्योंकि उसका शर्म से...', ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कैसे उड़ा PAK का मजाक? डिबेट का वीडियो वायरल
'पाकिस्तान शर्मिंदा नहीं क्योंकि उसका शर्म से...', ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कैसे उड़ा PAK का मजाक? डिबेट का वीडियो वायरल
शिक्षा
बीसीसीआई से सैलरी लेने के लिए कितना पढ़ा-लिखा होना जरूरी, कैसे होती है टीम में एंट्री?
बीसीसीआई से सैलरी लेने के लिए कितना पढ़ा-लिखा होना जरूरी, कैसे होती है टीम में एंट्री?
ट्रेंडिंग
LG के एसी में निकल रहा सोना? वायरल वीडियो देख खोजने में लगे लोग- सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई
LG के एसी में निकल रहा सोना? वायरल वीडियो देख खोजने में लगे लोग- सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget