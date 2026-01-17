VHP नेता अमितोष परीक का सिंगर AR रहमान पर निशाना, कहा- 'काम को धर्म से जोड़ना गलत'

देश के प्रसिद्ध गायक और संगीतकार ए.आर.रहमान के बीते कुछ सालों में कम काम मिलने वाला बयान तूल पकड़ गया है. जिसको लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गयी है. इसी क्रम में राजस्थान के जयप्र में विश्व हिनूद परिषद के प्रवक्ता अम्तोश परीक ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए रहमान पर आरोप लगाया कि वे काम को धर्म से जोड़कर कम्युनल एंगल दे रहे हैं. ये पूरी तरह अनुचित और यह सिर्फ उनका खुद का एजेंडा है.

पत्रकारों से बातचीत में अमितोष ने रहमान को टुकड़े-टुकड़े गैंग से जोड़ते हुए उनकी चुप्पी पर सवाल उठाए. उनके मुताबिक काम नहीं मिलने पर इस तरह से बातें उठाना गलत है, इसे जानबूझकर धार्मिक रंग दिया जा रहा है.

अमितोष परीक का बयान

ए.आर. रहमान पर मुखर होते हुए अमितोष ने कहा, "काम को धर्म से जोड़ना कतई उचित नहीं है. वह अब कम्युनल एंगल पर काम कर रहे हैं. कम्युनल एंगल बॉलीवुड का नहीं बल्कि उनका खुद का है. रहमान जैसे लोग टुकड़े-टुकड़े गैंग के साथ मिलकर उसकी करतूत पर चुप्पी साधे रहते हैं. खुद को सेक्युलर बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन काम नहीं मिलने को कम्युनल एंगल दे देते हैं."

यही नहीं विहिप नेता ने आगे कहा कि इसी तरह की बातें शाहरुख खान भी कहते थे. एक तरफ तो वह सनातन के धार्मिक सीरियलों के लिए म्यूजिक देते हैं, और दूसरी तरफ काम नहीं मिलने पर उसे कम्युनल एंगल दे देते हैं. इस पर सभी को विचार करना होगा.

क्या कहा था रहमान ने ?

यहां बता दें कि संगीतकार ए.आर.रहमान ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि उन्हें बीते कुछ सालों में बेहद कम काम मिला. जिसके बाद यह मामला तूल पकड़ गया है और देश में एक नई राजनीतिक बहस शुरू हो चुकी है.

ए.आर. रहमान के समर्थन में अखिलेश यादव समेत कई नेताओं ने बयान दिए हैं. जबकि बीजेपी ने रहमान के आरोपों को नकारा है.