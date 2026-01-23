राजस्थान: जेल में शुरू हुआ प्यार, हत्या के दोषियों की शादी को मिली हाईकोर्ट से पैरोल

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान: जेल में शुरू हुआ प्यार, हत्या के दोषियों की शादी को मिली हाईकोर्ट से पैरोल

Rajasthan News: जेल में मिलने के बाद प्रेम में पड़े हत्या के दोषी प्रिया सेठ और हनुमान प्रसाद को राजस्थान हाईकोर्ट ने शादी के लिए 15 दिन की पैरोल दे दी है. आज दोनों आरोपियों की शादी अलवर में होगी.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 23 Jan 2026 01:33 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान के अलवर में एक हैरान कर देने वाली प्रेम कहानी सामने आई है. जेल में सजा काट रहे दो हत्या के दोषियों एक महिला और एक पुरुष अब शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं. राजस्थान हाईकोर्ट ने दोनों को शादी के लिए 15 दिन की इमरजेंसी पैरोल दी है. दोनों की शादी आज (23 जनवरी) अलवर के बरोडामेव में होगी.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, महिला का नाम प्रिया सेठ उर्फ नेहा सेठ है. वह एक मॉडल रह चुकी है और उसे टिंडर पर मिले युवक दुश्यंत शर्मा की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा मिली थी. प्रिया अपनी सजा सांगानेर ओपन जेल में काट रही है. वहीं उसका होने वाला पति हनुमान प्रसाद भी उसी जेल में बंद था. छह महीने पहले जेल में उनकी मुलाकात हुई और दोनों के बीच प्यार पनपा.

दुश्यंत शर्मा हत्या मामले की सजा काट रही प्रिया

प्रिया सेठ साल 2018 के दुश्यंत शर्मा हत्याकांड में दोषी पाई गई थी और तबसे जेल में है. 2 मई 2018 को प्रिया ने अपने प्रेमी और एक अन्य साथी की मदद से दुश्यंत शर्मा की हत्या की. उसकी योजना थी कि दुश्यंत को अगवा कर फिरौती मांगी जाए और अपने प्रेमी दीक्षांत कामरा के कर्ज का भुगतान किया जाए. प्रिया ने टिंडर के माध्यम से दुश्यंत से दोस्ती की और उसे जयपुर के बजाज नगर के एक फ्लैट में बुलाया. उसने उसके पिता से 10 लाख रुपये की फिरौती मांगी, जिसमें से 3 लाख रुपये मिले.

प्रिया और उसके साथी ने सोचा कि अगर दुश्यंत को छोड़ा गया, तो वह पुलिस को उनके पास ले जा सकता है. इसलिए प्रिया, कमरा और उनका साथी लक्ष्य वालिया ने दुश्यंत की हत्या कर दी. शव को सूटकेस में भरकर आमेर की पहाड़ियों में फेंक दिया गया. दुश्यंत के चेहरे पर कई वार किए गए ताकि पहचान मुश्किल हो और फ्लैट साफ कर सबूत मिटा दिए गए. 3 मई की रात शव बरामद हुआ और तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया.

प्रेमिका के पति और बच्चों की हत्या का दोषी है हनुमान प्रसाद

हनुमान प्रसाद अपनी प्रेमिका संतोष के पति और बच्चों की हत्या के आरोप में सजा काट रहा है. संतोष, जो उससे 10 साल बड़ी थी और अलवर की ताइक्वांडो खिलाड़ी थी. उसने 2 अक्टूबर 2017 की रात प्रसाद को बुलाया और अपने पति व बच्चों की हत्या करवाई. प्रसाद ने एक साथी के साथ मिलकर पति बनवारी लाल और तीन बच्चों तथा भतीजे की हत्या कर दी. यह घटना अलवर में सबसे चर्चित और सनसनीखेज हत्याकांडों में से एक मानी गई.

दोनों दोषियों की शादी आज

अब जेल में शुरू हुआ यह प्रेम दोनों दोषियों के लिए शादी में बदल गया. हाईकोर्ट से मिली पैरोल के बाद आज उनकी शादी होगी, जो समाज और प्रशासन दोनों के लिए हैरानी का विषय बनी हुई है. यह मामला बिल्कुल किसी फिल्म की कहानी जैसा है, जहां अपराध और प्रेम का अजीब संगम देखने को मिला.

Published at : 23 Jan 2026 01:33 PM (IST)
High Court MURDER RAJASTHAN NEWS Priya Seth Hanuman Prasad
