पूर्णिया में लड़की से छेड़खानी के आरोप में सोमवार को दो लड़कों को ऐसी सजा दी गई कि हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए. दोनों का पहले सिर मुंडवाया गया. फिर जूते-चप्पल की माला पहनाई गई और चेहरे पर कालिख पोती गई. उसके बाद अर्धनग्न कर पूरे गांव में घुमाया गया. घटना के.नगर थाना क्षेत्र के भोकराहा गांव की है.

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आया है. ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. इस वीडियो में जूते चप्पल की माला पहने दो लड़के एक कमरे में बेबस खड़े दिख रहे हैं. इन्हें कुछ लोगों ने घेर रखा है. वहीं दूसरा वीडियो इन लड़कों को अर्धनग्न कर गांव में घुमाए जाने का है. चेहरे पर कालिख पुती हुई है. रस्सी से दोनों हाथ बंधे हैं, जिन्हें सरेआम गांव में घुमाया जा रहा है.

पीड़ित पक्ष का आरोप है कि पुरानी दुश्मनी में झूठे आरोप लगाकर इन्हें फंसाया गया. कुकर्म के बाद रस्सी से दोनों हाथ बांधकर गांव में घुमाया गया. बदनाम करने के इरादे से वीडियो बनाया गया और इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया. घटना को लेकर पीड़ित की ओर से स्थानीय के.नगर थाना में लिखित शिकायत दी गई है.

पीड़ित लड़के के.नगर थाना क्षेत्र इलाके के रहने वाले हैं. इनमें से एक मो. असफारुल उम्र 24 साल, नगर थाना क्षेत्र के आदमपुर गांव के वार्ड 7 का रहने वाला है, जबकि दूसरा पीड़ित भोकराहा गांव के वार्ड 4 में रहता है. घटना को लेकर पीड़ित मो. असफारुल के पिता मो. शेखमुद्दीन ने बताया कि उनका बेटा 21 सितंबर को अपनी बहन के घर सबूतर गया था, उसी दौरान उसके दोस्त मो. तौसीफ ने फोन कर भोकराहा बुला लिया.

पिता ने बताया कि जैसे ही असफारुल अपने दोस्त तौसीफ के पास पहुंचा, तभी गांव के ही मो. जलील, मो. महमूद उर्फ गुड्डू, मो. नूर खान, मो. जूगम और मो. सोनू ने 30-35 लोगों के साथ मिलकर षड्यंत्र रच दिया. उन पर लड़की से छेड़खानी का झूठा आरोप लगाकर बेइज्जत करने की नीयत से पूरे गांव में घुमाया गया.

पीड़ित मो. तौसीफ की मां बीबी शहनाज ने बताया कि उनके बेटे ने सिर्फ अपने दोस्त को बुलाया था, लेकिन पुरानी दुश्मनी की वजह से गांव के 5 लड़कों ने षड्यंत्र कर छेड़खानी का आरोप मढ़ दिया और बेटे के साथ अमानवीय व्यवहार किया. इनकी करतूत यहीं नहीं रुकी, उन्होंने घटना का मोबाइल से वीडियो बनाया और फिर उसे वायरल कर दिया. इसके बाद पीड़ित परिवार ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

.मामले में नगर थानाध्यक्ष ने क्या कहा?

घटना की जानकारी देते हुए के.नगर थानाध्यक्ष ने बताया कि समूचे घटनाक्रम की जानकारी मिली है और वायरल वीडियो भी सामने आया है. पीड़ित पक्ष की ओर से आरोपियों के खिलाफ लिखित शिकायत दी गई है. मामला गंभीर है. जांच कर किसी भी कीमत पर आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा.