Punjab Weather Update: पंजाब-चंडीगढ़ में सड़क और आसमान में घना कोहरा छाया हुआ है. यह मौसम कुछ दिनों तक ऐसा ही रहने वाला है. मौसम विभाग के मुताबिक कई दिनों तक इस तरह का घना कोहरा पड़ेगा, जिस कारण विजिबिलिटी बहुत कम रहेगी. हालांकि दिन और रात के तापमान में अभी भी काफी फर्क है. सुबह के घने कोहरे के बाद दिन चढ़ते ही सूरज की धूप से कोहरा घट रहा है.

कोहरे के कारण तीन फ्लाइटें रद्द

दिन के समय ठंड से काफी राहत मिल रही है. दूसरी ओर, घने कोहरे के कारण उड़ानों पर प्रभाव पड़ रहा है. आज भी तीन फ्लाइटें रद्द होनी पड़ीं और दो को डाइवर्ट किया गया. सर्दियों की रातों के कारण लोग सड़कों पर आग जलाकर ठंड से राहत पाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं.

अधिकतम-न्यूनतम तापमान में अभी भी बड़ा फर्क

घना कोहरा और ठंडी हवाओं के बावजूद, अधिकतम और न्यूनतम तापमान में अभी भी काफी फर्क है. मौसम विभाग के मुताबिक रोपड़ में सबसे ज्यादा तापमान 27.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि सबसे कम तापमान होशियारपुर में 6.7 डिग्री रिकॉर्ड हुआ.

इससे साफ है कि दिन के समय अभी भी गर्मी रहती है और रातें ठंड के साथ कंपकंपी छेड़ रही हैं. घने कोहरे के कारण आज सुबह जयपुर और दिल्ली जाने वाली दो फ्लाइटें रद्द करनी पड़ीं, जबकि दिल्ली और जयपुर से आने वाली दो फ्लाइटें नहीं आ सकीं.

वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण पड़ सकती है बारिश

18 दिसंबर की रात से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होने के कारण अमृतसर और पठानकोट के आसपास हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, जिससे ठंड और बढ़ने की संभावना है.

यह भी पढ़ें -

Punjab: ड्राइव पर जाने से किना इनकार, उज्बेकिस्तान की महिला को लुधियाना में दो दोस्तों ने मार दी गोली

मोहाली में कबड्डी खिलाड़ी की हत्या में शामिल गैंगस्टर हरपिंदर सिंह मुठभेड़ में ढेर, 2 जवान घायल