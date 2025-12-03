Punjab News: किसानों का उत्थान मान सरकार की पहचान

Punjab News: पंजाब में किसानों के उत्थान के लिए मान सरकार खूब काम कर रही है. हाल ही में पंजाब में बाढ़ से बड़े क्षेत्र में फसलें तबाह हो गईं. इस दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान सहित पूरी पंजाब सरकार किसानों के साथ खड़ी रही. किसानों की मदद के लिए नीति बनाई गई और उसे सफलतापूर्वक जमीन पर उतारा गया.

प्रति एकड़ 20 हजार रुपये का मुआवजा

आंकड़ों के मुताबिक, पंजाब में बाढ़ से 2,508 गांवों में फसलों का नुकसान हुआ. इस आपदा के दौरान तकरीबन 3.5 लाख एकड़ खेती योग्य जमौन बर्बाद हो गई. पंजाब में आई इस आपदा से प्रभावित किसानों को राहत देते हुए मुआवजे की घोषणा की. मान सरकार ने बाढ़ किसानों को 20 हजार रुपए प्रति एकड़ मुआवज़ा देना शुरू किया.

तेजी से दी गई बाढ़ राहत सहायता

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देश पर सितंबर महीने में ही विशेष 'गिरदावरी' की घोषणा की गई और महज 30 दिन के भीतर मुआवजा वितरण भी शुरू कर दिया गया. इस कदम ने साबित कर दिया कि मान सरकार की नीति, नीयत और काम किसानों के हित में होते हैं.

किसानों के खातों में पहुंची राशि

पंजाब में पहली बार बाढ़ राहत मुआवजा प्रक्रिया पारदर्शी ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए पूरी की गई. हर गांव, हर किसान और हर परिवार तक राहत पहुंचाने के लिए सरकार ने जमीनी स्तर पर टीमों को सक्रिय किया. इन टीमों से सर्वे किया, डाटा वेरिफाई किया और इसके बाद मुआवजे की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में पहुंचाई जा रही है, जिससे बिचौलियों और देरी की कोई गुंजाइश नहीं रहीं.

किसानों के साथ खड़ी सरकार

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देश पर पंजाब में बड़े स्तर पर बाढ़ प्रभावित जमीनों को फिर से खेती योग्य बनाने का काम किया जा रहा है. इसके लिए पूरे पंजाब में 'जिसका खेत, उसकी रेत' नीति लागू की गई है. मान सरकार पूरे पंजाब में किसानों को खुशहाल बनाने के लिए खूब काम कर रही है.

Disclaimer: This is a sponsored article. ABP Network Pvt. Ltd. and/or ABP Live does not in any manner whatsoever endorse/subscribe to the contents of this article and/or views expressed herein. Reader discretion is advised.