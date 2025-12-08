Punjab Weather: तापमान में मामूली बढ़ोतरी, लेकिन ठंड बरकार... 9-10 दिसंबर को चलेंगी बर्फीली हवाएं

Punjab Weather: पंजाब और चंडीगढ़ के तापमान में थोड़ी वृद्धि होने के बावजूद ठंड का असर कम नहीं हुआ है. राज्य के औसत न्यूनतम तापमान में 0.4 डिग्री की वृद्धि हुई है. अब यह सामान्य स्थिति के करीब पहुंच गया है. हालांकि 13 दिसंबर तक मौसम सूखा रहने की संभावना है और बारिश होने की उम्मीद नहीं है. पंजाब में सबसे ठंडा आदमपुर रहा, जहां तापमान 2.6 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि सबसे ज्यादा तापमान 25.4 डिग्री बठिंडा में दर्ज किया गया.

दो दिन चलेंगी ठंडी हवाएं

मौसम विभाग के अनुसार, अब तक पाकिस्तान से लगे क्षेत्र में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बना हुआ है जो मौसम को प्रभावित कर रहा है. ठंड का असर लगातार बढ़ रहा है और सुबह-शाम की ठंड में वृद्धि हुई है. 9 और 10 दिसंबर को राज्य में बर्फीली हवाएं चलेंगी.

राज्य में इस हफ्ते न्यूनतम तापमान 4 से 6 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है. उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में तापमान सामान्य स्थिति से काफी कम रह सकता है. चंडीगढ़ प्रशासन ने इस बारे में पहले ही सलाह-सूचना जारी कर दी है.

पंजाब और चंडीगढ़ में हवा प्रदूषित

पंजाब में धान के सीजन खत्म होने के बावजूद हवा की गुणवत्ता में सुधार नहीं आ रहा है. विशेषज्ञों के अनुसार, बारिश होने के बाद हवा की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है. सुबह 6 बजे अमृतसर का AQI 109 दर्ज किया गया. इसी तरह, बठिंडा का AQI 78, जालंधर का AQI 133, खन्ना का AQI 163, लुधियाना का AQI 111, मंडी गोबिंदगढ़ का AQI 253, पटियाला का AQI 130, चंडीगढ़ सेक्टर-22 का AQI 155, सेक्टर-25 का 154 और सेक्टर-53 का AQI 135 दर्ज किया गया. लोगों को सलाह दी गई है कि वे मास्क आदि पहनें, ताकि सांस से जुड़ी बीमारियों से बचा जा सके.

पंजाब और चंडीगढ़ में तापमान इस तरह रहेगा