Chhattisgarh News: कई दिनों की बदबू ने खोला राज, रायगढ़ में सड़क किनारे मिला अज्ञात महिला का शव

Raigad Unknown Woman Dead Body Found: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के कर्जत-खोपोली राजमार्ग पर पलसदरी इलाके में एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां सड़क किनारे एक अज्ञात महिला का सड़ा हुआ शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. शव मिलने के बाद लोगों के बीच महिला की मौत को लेकर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं.

फिलहाल यह साफ नहीं हो पाया है कि महिला की मौत किसी हादसे में हुई या फिर उसकी हत्या कर शव को यहां क्यों फेंका गया. पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है.

कैसे हुआ घटना का खुलासा?

स्थानीय लोगों के अनुसार, पिछले कई दिनों से इलाके में तेज दुर्गंध फैल रही थी. जब लोगों ने आसपास तलाश की तो राजमार्ग के किनारे एक महिला का शव पड़ा मिला, जो बुरी तरह सड़ चुका था. इसके बाद नागरिकों ने तुरंत कर्जत पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी.

आठ दिन पुराना बताया जा रहा शव

पुलिस द्वारा दी गई प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, मृत महिला की उम्र 35 से 40 वर्ष के बीच होने का अनुमान है. महिला ने कुर्ती और नीले रंग की पैंट पहनी हुई थी और उसके दाहिने हाथ में एक चूड़ी मिली थी. शव की स्थिति को देखते हुए, चिकित्सा सूत्रों ने अनुमान लगाया है कि यह शव लगभग आठ दिन पुराना है.

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शव की स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों का अनुमान है कि महिला की मौत करीब आठ दिन पहले हुई होगी. हालांकि, मौत के सही कारण का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा.

पहचान और मौत की वजह तलाशने में जुटी पुलिस

सबसे बड़ी चुनौती फिलहाल महिला की पहचान करना है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि महिला स्थानीय थी या किसी दूसरे इलाके से लाई गई थी. मामले की जांच के लिए खास टीम गठित की गई है.

पुलिस इस बात की भी पड़ताल कर रही है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है या कहीं महिला की हत्या किसी अन्य स्थान पर कर शव को यहां फेंका तो नहीं गया. फिलहाल जांच जारी है और पुलिस सभी संभावित पहलुओं पर काम कर रही है.

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