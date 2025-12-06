Ludhiana News: अगर 1 करोड़ रुपये नहीं दिए तो... सुनार को आया धमकी भरा फोन, पुलिस कर रही जांच

Punjab News: पंजाब में धमकी भरे फोन का सिलसिला रुक नहीं रहा है. नया मामला पंजाब के लुधियाना से सामने आया है, जहां कुछ बदमाशों ने सुनार से 1 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी है. कारोबारी ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. थाना डिवीजन नंबर 7 की पुलिस मामले की जांच में लग गई है. पुलिस ने फिलहाल अमृत डालम ग्रुप के नाम से मामला दर्ज किया है और इसकी गहराई से जांच कर रही है.

पैसे न देने पर मिली जान से मारने की धमकी

पीड़ित सुनार सचिन ने पुलिस को बताया कि उसका ताजपुर रोड और राहों रोड पर सोने की ज्वैलरी का कारोबार है. किसी व्यक्ति ने उसको फोन करके 1 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी है. रंगदारी न देने पर उसको मौत की धमकी भी दी गई.

4 दिसंबर को व्हाट्सएप नंबर से आई कॉल

सचिन के मुताबिक वह पिछले कई सालों से अपने परिवार के साथ मिलकर यह कारोबार चला रहा है. 4 दिसंबर 2025 को उसके व्हाट्सएप नंबर पर एक कॉल आई, जो किसी विदेशी नंबर से आई थी. कॉल करने वाले ने खुद को अमृत डालम ग्रुप का मेंबर बताते हुए 1 करोड़ रुपये की मांग की. उसने धमकी दी कि अगर पैसे न दिए गए तो उसको मार दिया जाएगा, जिसके बाद सचिन काफी डर गया और उसने तुरंत बिना किसी देरी के इस घटना के बारे में पुलिस को सूचना दी.

पुलिस अब इस मामले में व्हाट्सएप नंबर पर आई कॉल की विस्तार से जांच कर रही है और कॉल करने वाले की तलाश कर रही है. पुलिस का कहना है कि जल्दी ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

यह भी पढ़ें -

Punjab: प्रेमी से करा दी पति की हत्या, फिर बुन दी फिल्मी कहानी, पुलिस ने ऐसा पकड़ा दोनों का झूठ

Chandigarh: शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला! स्कूल के समय केवल पढ़ाई कराएंगे टीचर्स, दफ्तर में आना मना