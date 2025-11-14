Tarn Taran By poll Results: तरन तारन उपचुनाव के लिए काउंटिंग आज, 8 बजे से शुरू होगी गिनती, AAP और कांग्रेस की प्रतिष्ठा दांव पर
Tarn Taran By Poll Results: भाजपा ने तरन तारन जिले के अपने अध्यक्ष हरजीत सिंह संधू को, कांग्रेस ने करणबीर सिंह बुर्ज और AAP ने हरमीत सिंह संधू को उम्मीदवार बनाया है.
पंजाब में तरन तारन विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतगणना शुक्रवार को होगी. इस सीट के लिए सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप), कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और शिरोमणि अकाली दल (शिअद) की नजरें टिकी हैं.
उपचुनाव के तहत इस सीट पर मंगलवार को हुए मतदान में 60.95 प्रतिशत मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया. अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को बताया कि पिड्डी स्थित ‘इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ नर्सिंग’ में स्थापित मतगणना केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है.
निर्वाचन अधिकारी गुरमीत सिंह ने बताया कि सुबह आठ बजे शुरू होने वाली मतगणना 16 राउंड में पूरी होगी. पंजाब में मार्च 2022 के बाद से अब तक यह सातवां विधानसभा उपचुनाव है और पिछले छह में से पांच उपचुनावों में सत्तारूढ़ आप ने जीत हासिल की थी.
इस उपचुनाव को मुख्यमंत्री भगवंत मान और आप नेताओं के लिए एक अग्निपरीक्षा के तौर पर देखा जा रहा है. आप ने तरन तारन से तीन बार विधायक रहे हरमीत सिंह संधू को मैदान में उतारा जो जुलाई में पार्टी में शामिल हुए थे.
कांग्रेस पार्टी के लिए भी बहुत कुछ दांव पर लगा है, जिसने इस उपचुनाव के लिए अपनी तरन तारन जिला इकाई के प्रमुख करणबीर सिंह बुर्ज को उम्मीदवार बनाया है.
चुनाव प्रचार अभियान के दौरान पंजाब कांग्रेस प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा वडिंग को पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह के खिलाफ कथित ‘जातिवादी’ टिप्पणी के लिए प्रतिद्वंद्वियों की आलोचना का सामना करना पड़ा, हालांकि बाद में उन्होंने माफी मांग ली.
तरन तारन उपचुनाव: शिअद के लिए भी जरूरी इलेक्शन
राज्य में अपनी पैठ बनाने की कोशिश में जुटी भाजपा ने तरन तारन जिले के अपने अध्यक्ष हरजीत सिंह संधू को मैदान में उतारा है.
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू सहित वरिष्ठ नेताओं ने चुनाव प्रचार में हिस्सा लिया.
यह चुनाव शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है, जिन्होंने पार्टी उम्मीदवार सुखविंदर कौर रंधावा के लिए जोरदार प्रचार किया.
पंजाब की 117 सदस्यीय विधानसभा में वर्तमान में आप के 93 विधायक, कांग्रेस के 16, शिरोमणि अकाली दल के तीन, भाजपा के दो और बहुजन समाज पार्टी का एक विधायक है. एक सीट निर्दलीय के पास है.
