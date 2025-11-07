होशियारपुर के नारायण नगर-बैंक कॉलोनी इलाके में शिवसेना हिंदुस्तान पंजाब के उपाध्यक्ष राजिंदर राणा पर 6 नवंबर शाम जानलेवा हमला हो गया. कार सवार बदमाशों ने धारदार हथियारों से राणा और उनके परिवार पर हमला कर दिया, जिससे इलाके में दहशत फैल गई. इस दौरान भागती कार ने एक बुजुर्ग महिला को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है.

हमले के दौरान फैली दहशत

सूत्रों के अनुसार, घटना शाम करीब साढ़े पांच बजे हुई जब राणा अपने परिवार के साथ घर लौट रहे थे तभी एक सफारी कार में सवार कुछ युवक वहां पहुंचे और अचानक उनकी गाड़ी पर हमला कर दिया. फुटेज में राणा को अपनी जान बचाते हुए भागते देखा गया। बताया जा रहा है कि इस दौरान गोलीबारी की भी आशंका है, जिससे एक युवक घायल हुआ. हालांकि पुलिस ने अभी तक गोली चलने की पुष्टि नहीं की है.

पुरानी रंजिश से जुड़ा विवाद

पुलिस के अनुसार, यह हमला पुरानी रंजिश का नतीजा बताया जा रहा है. दिन में दोनों पक्ष एक पुराने विवाद को लेकर अदालत में पेश हुए थे, जहां झगड़ा हुआ था. शाम को उसी विवाद के चलते दूसरे पक्ष ने बदला लेने के इरादे से राणा पर हमला कर दिया. पीछा करते समय राणा की गाड़ी अनियंत्रित होकर पहले एक ईंट की दीवार से टकराई और फिर बैंक कॉलोनी में खड़ी एक बुजुर्ग महिला को टक्कर मार दी. महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि हमलावर मौके से फरार हो गए.

पुलिस जांच और नेताओं की प्रतिक्रिया

घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. डीएसपी देव दत्त ने बताया कि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में ले लिया है और फरार हमलावरों की तलाश जारी है. स्थानीय पार्षद अशोक मेहरा ने कहा कि ऐसी वारदातों ने लोगों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. वहीं, घायल होकर बाल-बाल बचे राजिंदर राणा ने कहा कि उन्हें लगातार धमकियां मिल रही थीं और पुलिस को पहले से इसकी जानकारी दी गई थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई